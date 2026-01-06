Во Дворце Независимости прошла церемония присяги судей Конституционного и Верховного судов

Справедливость как главный ориентир власти и фундамент доверия в обществе. 6 января во Дворце Независимости судьи Конституционного и Верховного судов принесли присягу, подтвердив готовность служить закону и стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напутствуя их, Александр Лукашенко обозначил ключевые требования – быть справедливыми к людям и действовать во благо государства. Особые слова признательности прозвучали и в адрес тех, кто десятилетиями формировал правовую систему страны. Как обновление судебной системы наполняется конкретным смыслом и личной ответственностью людей, для которых справедливость это еще и профессиональный долг – репортаж Евгения Пустового.

В политической жизни страны сегодня появилась новая традиция. Впервые избранный корпус Конституционного и Верховного судов в торжественной атмосфере и интерьерах Дворца Независимости коллективно принес присягу на верность народу и стране. Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси. К присяге судей приводит Александр Лукашенко – как глава государства и как председатель ВНС. Именно Всебелорусское народное собрание – конституционный и самый демократический институт народовластия теперь избирает судей. Главным арбитром незыблемости положения общественного договора и Основного Закона стал Сергей Сивец – сенатор и выходец из научного сообщества, ставший лицом научной школы отечественного правоведения и одним из авторов конституционных изменений.

Во главе системы общих судов – Верховный суд возглавил Андрей Швед. Будучи генеральным прокурором он смело поднял из забвения тему геноцида и придал ей международное звучание. Судьям каденции, избранной делегатами от всей страны, глава государства вручил служебные удостоверения, цветы и подарочный экземпляр Конституции в обложке снежного цвета. Президент Беларуси наградил орденами Отечества Валентина Сукало и Петра Миклашевича. Успешный опыт белорусской модели развития – в симбиозе уважения к прошлому и вдумчивому освоению инноваций, а еще преемственности поколений. Именно так и развивалась наша отечественная юриспруденция. У ее истоков стояли Валентин Сукало и Петр Миклашевич. В летописи национальной правоведческой мысли – их биография. Точку ставить рано. Это лишь запятая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу публично повторить, что мы с этими «монстрами» от юриспруденции (извините меня за это «хорошее» слово) не прощаемся. Подробности здесь. Сукало: я могу гордиться тем, что на протяжении почти 30 лет возглавлял Верховный суд. Это знаковый момент для каждого участники церемонии и исторический – для современной белорусской государственности. Торжественно и красиво. А сама церемония подчеркивает: роль судебной ветви власти в стране возрастает. В руках белорусской Фемиды не только меч неотвратимости наказания, но и охранительный щит от посягательств на суверенитет государства.