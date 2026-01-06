Президент Беларуси наградил орденами Отечества Валентина Сукало и Петра Миклашевича

Сказаны сегодня, 6 января, слова благодарности и тем, кто на протяжении десятилетий формировал правовую практику страны. Валентин Сукало, посвятивший правосудию более полувека, удостоен ордена Отечества II степени. Его профессиональный путь – от районного судьи до председателя Верховного Суда – стал примером служения закону. Государственную награду орден Отечества III степени получил Петр Миклашевич. На протяжении 17 лет он стоял во главе Конституционного Суда и руководил Конституционной комиссией по подготовке изменений в Основной закон страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу публично повторить, что мы с этими «монстрами» от юриспруденции (извините меня за это «хорошее» слово) не прощаемся. Я очень надеюсь, что обновленный Конституционный Суд, а тем более Верховный Суд страны, будут функционировать точно так, в мире и согласии с другими ветвями власти, с органами государственной власти, и внесут достойный вклад в окончательное формирование той архитектуры Беларуси, которую мы хотели бы видеть во власти.

Я вам искренне благодарен за все то, что вы сделали, но это касается всех нас. Время идет. Приходят молодые люди. Это хорошо, это правильно. Мы должны свой опыт, если они этого захотят, передать им, что и будем делать в ближайшие годы, что бы о нас ни говорили, ни писали. Может быть, государство, Валентин Олегович [Сукало – прим. ред.], Петр Петрович [Миклашевич – прим. ред.], не все сделало для вас за время вашей службы нашему государству. Поэтому, я думаю, мы еще с вами встретимся, обсудим все проблемы – от личных до государственных. Хотя при таких должностях у нас с вами личных проблем практически нет, но о будущем мы еще с вами поговорим. Не уходите далеко, пожалуйста, от того, что мы с вами создавали десятилетиями. Огромное вам спасибо. Я думаю, что те, кто приходят нам на смену, сделают это лучше нас и достойнее.