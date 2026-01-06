В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Здесь время останавливает свой бег. Выставка кукол дарит путешествие по следам Алисы в страну чудес. Здесь все как в книге, и даже загадочнее. Яркие моменты культового произведения отразила Татьяна Громыко.
«Ожившие страницы» – так художница назвала свою композицию. Безумное чаепитие Алисы в атмосфере сумасшествия и хаоса она представила в фигурках из шерсти.
Татьяна Громыко, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:
Здесь миллионы ударов иглой, чтобы получилась работа. То есть шерсть сворачиваешь, и иголочкой нужно много-много раз уколоть. Терпение, усидчивость, потому что действительно не все выдерживают испытаний иголкой.
В каждой игрушке не просто эстетика, а свой характер и настроение. Мимика, движения и яркие палитры оттенков – все это усложняет портреты героев. За ними интересно наблюдать даже самому искушенному зрителю.
Подробности в видео.