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В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры

06 января 2026 16:09
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Здесь время останавливает свой бег. Выставка кукол дарит путешествие по следам Алисы в страну чудес. Здесь все как в книге, и даже загадочнее. Яркие моменты культового произведения отразила Татьяна Громыко.

В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры-2

«Ожившие страницы» – так художница назвала свою композицию. Безумное чаепитие Алисы в атмосфере сумасшествия и хаоса она представила в фигурках из шерсти. 

В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры-4

Татьяна Громыко, мастер по изготовлению игрушек ручной работы:
Здесь миллионы ударов иглой, чтобы получилась работа. То есть шерсть сворачиваешь, и иголочкой нужно много-много раз уколоть. Терпение, усидчивость, потому что действительно не все выдерживают испытаний иголкой. 

В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры-6

В каждой игрушке не просто эстетика, а свой характер и настроение. Мимика, движения и яркие палитры оттенков – все это усложняет портреты героев. За ними интересно наблюдать даже самому искушенному зрителю.

Подробности в видео

# Выставка # Вероника Макаревич

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