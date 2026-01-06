В Минске работает выставка кукол по мотивам «Алисы в Стране чудес» – показываем шедевры

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здесь время останавливает свой бег. Выставка кукол дарит путешествие по следам Алисы в страну чудес. Здесь все как в книге, и даже загадочнее. Яркие моменты культового произведения отразила Татьяна Громыко.