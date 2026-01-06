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Правильное питание и уходовые процедуры – вот как заботятся о лошадях в РЦОП конного спорта и коневодства

06 января 2026 15:01
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Символ 2026 года – Огненная лошадь. Говорят, это животное смелое, свободолюбивое и активное, но вместе с этим прекрасно прирученное человеком. Мы решили познакомиться чуть ближе и отправились в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь знают о лошадях абсолютно все.

В этой конюшне 25 статных красавцев. Для их проживания постарались создать самые комфортные условия. Здесь есть все самое необходимое и даже больше – отель люкс, или жилища евро-класса.

Правильное питание и уходовые процедуры – вот как заботятся о лошадях в РЦОП конного спорта и коневодства-2

Татьяна Печенева, мастер спорта по конному спорту: 
Тут есть все блага цивилизации. У нас тут и мойка есть, и отопление, и есть камеры видеонаблюдения.

Правильное питание и уходовые процедуры – вот как заботятся о лошадях в РЦОП конного спорта и коневодства-4

С самого утра в конюшнях уходовые процедуры. Жеребцов готовят к выездке.

Татьяна Печенева:
Чтобы он не замерз, мы обязательно надеваем попоны. Лошадка в ней спит ночью. Они более теплые и не дают ей замерзнуть, когда холодно на улице. Также у нас есть щетки. Щетки – это наше все, потому что лошадь поспала, полежала. Она вся пыльная, грязная. И, понятно дело, мы же не будем на грязную лошадь одевать чистые снаряжения, у нас есть скребница и мягкая щетка. 

Подробности в видео.

# Животные # Вероника Макаревич

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