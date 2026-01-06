Правильное питание и уходовые процедуры – вот как заботятся о лошадях в РЦОП конного спорта и коневодства

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Символ 2026 года – Огненная лошадь. Говорят, это животное смелое, свободолюбивое и активное, но вместе с этим прекрасно прирученное человеком. Мы решили познакомиться чуть ближе и отправились в Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства. Здесь знают о лошадях абсолютно все.

В этой конюшне 25 статных красавцев. Для их проживания постарались создать самые комфортные условия. Здесь есть все самое необходимое и даже больше – отель люкс, или жилища евро-класса.