«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» – новый информационно-просветительский проект стартовал в Беларуси

Проект, который меняет привычный формат официальных встреч. Это живые, честные разговоры с теми, кто трудится на благо Беларуси. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» объединил медийных экспертов и трудовые коллективы в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нет закрытых тем и неудобных вопросов.

Так, разговор в Витебске длился несколько часов. Политолог Александр Шпаковский открыто ответил на все насущные вопросы пришедших на встречу. Людей волнует, что происходит у наших границ, насколько спокойна ситуация, также говорили о будущем предприятия, ведь вопрос безопасности сегодня – не абстрактная политика, а прямой экономический интерес каждого. И от этого зависит уверенность в будущем. Татьяна Радченко, педагог-психолог Детского сада № 85 Витебска:

Такие встречи очень нам нужны, потому что мы, простые граждане, не всегда осведомлены в полной мере о том, что происходит в нашей стране, поэтому полезно прийти, услышать людей, которые в этом разбираются и доходчиво объясняют нам о том, что происходит. Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша задача заключается в максимальном вовлечении соотечественников в процесс принятия управленческих решений в Республике Беларуси. Люди должны участвовать в государственной политике и должны понимать суть принимаемых нами решений. Так нам удастся сохранить и общественно-политическую стабильность, и высокий рейтинг доверия и поддержки действующей власти.

Гомель собрал полутысячную аудиторию. Здесь с коллективами общался медиаэксперт Дмитрий Жук. Говорили о том, как противостоять зарубежной пропаганде и как нашу правду доносить до мира. Ответ оказался простым и действенным: максимальная открытость. Приглашать иностранцев, показывать реальную жизнь, снимать и выкладывать видео без прикрас – чтобы за рубежом видели не выдуманную западом картинку, а настоящую Беларусь. Зашла речь и о кино – был анонсирован выход первых белорусских сериалов, которые скоро увидят зрители.

Татьяна Вашкевич, жительница Гомеля:

Я задавала вопрос, планируется ли отдельный канал для такого статуса, как лиц старшего возраста. Возник вопрос, потому что на телевидении для нашего поколения немного передач таких душевных, как в свое советское время. Хотелось бы, конечно, чтобы по здоровому образу жизни была такая рубрика, гимнастика. Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Количество вопросов показало очень важную вещь – у людей есть запрос на такие встречи. И этот запрос государственная власть должна удовлетворить. Могилев встретил экспертов Вадима Гигина и Андрея Богоделя. Разговор касался и глобальной геополитики, и насущных вещей: будущего машиностроения, загрузки заводов, экспортных перспектив. Рабочие спрашивали прямо – о конкуренции, о ценах, о планах развития. И получали такие же прямые, предметные ответы с конкретными примерами.