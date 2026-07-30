«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» – новый информационно-просветительский проект стартовал в Беларуси
Проект, который меняет привычный формат официальных встреч. Это живые, честные разговоры с теми, кто трудится на благо Беларуси. Новый информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» объединил медийных экспертов и трудовые коллективы в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нет закрытых тем и неудобных вопросов.
Так, разговор в Витебске длился несколько часов. Политолог Александр Шпаковский открыто ответил на все насущные вопросы пришедших на встречу. Людей волнует, что происходит у наших границ, насколько спокойна ситуация, также говорили о будущем предприятия, ведь вопрос безопасности сегодня – не абстрактная политика, а прямой экономический интерес каждого. И от этого зависит уверенность в будущем.
Татьяна Радченко, педагог-психолог Детского сада № 85 Витебска:
Такие встречи очень нам нужны, потому что мы, простые граждане, не всегда осведомлены в полной мере о том, что происходит в нашей стране, поэтому полезно прийти, услышать людей, которые в этом разбираются и доходчиво объясняют нам о том, что происходит.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наша задача заключается в максимальном вовлечении соотечественников в процесс принятия управленческих решений в Республике Беларуси. Люди должны участвовать в государственной политике и должны понимать суть принимаемых нами решений. Так нам удастся сохранить и общественно-политическую стабильность, и высокий рейтинг доверия и поддержки действующей власти.
Гомель собрал полутысячную аудиторию. Здесь с коллективами общался медиаэксперт Дмитрий Жук. Говорили о том, как противостоять зарубежной пропаганде и как нашу правду доносить до мира. Ответ оказался простым и действенным: максимальная открытость. Приглашать иностранцев, показывать реальную жизнь, снимать и выкладывать видео без прикрас – чтобы за рубежом видели не выдуманную западом картинку, а настоящую Беларусь. Зашла речь и о кино – был анонсирован выход первых белорусских сериалов, которые скоро увидят зрители.
Татьяна Вашкевич, жительница Гомеля:
Я задавала вопрос, планируется ли отдельный канал для такого статуса, как лиц старшего возраста. Возник вопрос, потому что на телевидении для нашего поколения немного передач таких душевных, как в свое советское время. Хотелось бы, конечно, чтобы по здоровому образу жизни была такая рубрика, гимнастика.
Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
Количество вопросов показало очень важную вещь – у людей есть запрос на такие встречи. И этот запрос государственная власть должна удовлетворить.
Могилев встретил экспертов Вадима Гигина и Андрея Богоделя. Разговор касался и глобальной геополитики, и насущных вещей: будущего машиностроения, загрузки заводов, экспортных перспектив. Рабочие спрашивали прямо – о конкуренции, о ценах, о планах развития. И получали такие же прямые, предметные ответы с конкретными примерами.
Я для себя, конечно, многое взяла на заметку, что было сказано. Мы, белорусский народ, сильный народ. Мы, конечно же, не допустим того, чтобы наше государство развалилось, мы поддерживаем нашего Президента. Я думаю, мы со всем справимся.
Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжит работу в регионах. Организаторы делают ставку на прямой контакт с аудиторией и человеческое доверие. Такой формат – это хорошая возможность услышать, какие проблемы волнуют людей на местах, а для людей почувствовать, что их голос важен.