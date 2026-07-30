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БК «Минск» выиграл первый матч на Играх Будущего

30 июля 2026 19:31
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Баскетбольный клуб «Минск» одержал первую победу на Играх Будущего. Это, напомним, турнир по фиджитал-спорту. Подопечные Яна Маринина в пух и прах разбили команду Team Apex из ЮАР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все было понятно уже после виртуальной части состязаний. Представители Синеокой отменно управлялись с консолью. Результат не заставил ждать – 20:1. На корте наблюдалась более конкурентная борьба. Финальный результат – 32:20. После двух дней соревнований у «драконов» одна виктория и столько же поражений. Определяющей станет пятница. Для того, чтобы пробиться в четвертьфинал, необходима победа. В оппонентах будут либо хорваты, либо черногорцы.

# Спортивные соревнования

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