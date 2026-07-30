В Гомельской области прошло выездное совещание с премьер-министром Беларуси

Сильная страна – сильные регионы. Вот один из ключевых ориентиров развития белорусской экономики. И один из перспективных трендов текущей пятилетки. Ключевые сферы развития Гомельской области 30 июля охватило выездное совещание с участием премьер-министра. Речь шла о тяжелой промышленности и продовольственной безопасности. О перспективных проектах расскажет Анна Корольчук.

Белорусский металлургический завод сегодня работает в непростых условиях: высокая мировая конкуренция и сложная конъюнктура рынка требуют максимальной гибкости. Несмотря на сложности, предприятие демонстрирует рост объемов производства. Увеличивает выплавку от месяца к месяцу: если в мае это было 122 тысячи тонн стали, то по итогам июля показатель приближается к отметке в 140 тысяч тонн.

Александр Сакович, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод» – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

В июне впервые в этом году предприятие вышло в зону положительной рентабельности продаж. Рентабельность продаж составила 1,4%, что позволило предприятию выйти на нормальный, сбалансированный денежный поток и обеспечивать выполнение своих финансовых обязательств без привлечения каких-то дополнительных источников финансирования. Выстоять и нарастить объемы помогает верно сделанная ставка на науку и импортозамещение. Уникальность БМЗ в том, что завод обладает официальным статусом научной организации. За последние полгода здесь провели 170 исследовательских работ и отгрузили более 80 видов инновационной продукции.