Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси

Дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии принесения присяги судьями Конституционного и Верховного судов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Я, Сивец Сергей Михайлович, беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь.

Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси:

Я, Швед Андрей Иванович, вступаю в должность судьи, торжественно клянусь перед белорусским народом, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи.