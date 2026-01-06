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Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси

06 января 2026 10:39
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Дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии принесения присяги судьями Конституционного и Верховного судов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси-2

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:
Я, Сивец Сергей Михайлович, беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. 

Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси-4

Андрей Швед, председатель Верховного Суда Беларуси:
Я, Швед Андрей Иванович, вступаю в должность судьи, торжественно клянусь перед белорусским народом, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи.

Лукашенко привёл к присяге судей Конституционного и Верховного судов Беларуси-6

Церемония стала логичным продолжением обновления судебной власти. На недавнем заседании Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно поддержали назначение Сергея Сивца – председателем Конституционного Суда и Андрея Шведа – председателем Верховного Суда.

# Александр Лукашенко # Верховный суд Республики Беларусь # Конституционный суд Республики Беларусь # Андрей Швед # Сергей Сивец

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