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Полина Брагинец завоевала бронзу юниорского чемпионата мира по борьбе

30 июля 2026 19:30
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Полина Брагинец завоевала первую медаль юниорского чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Она поднялась на третью ступень пьедестала весовой категории до 65 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненткой по малому финалу была украинка Ирина Бухтина. Белоруска не форсировала события, но действовала первым номером. Вначале получилось набрать 2 балла. Спустя непродолжительное время удался бросок на 4 очка. А к перерыву преимущество оказалось подавляющим – 7:0. И в дальнейшем на ковре солировала отечественная спортсменка. В итоге схватка завершилась досрочно за явным преимуществом – 11:0. Полина Брагинец – бронзовый призер планетарного форума.

# Борьба

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