Полина Брагинец завоевала бронзу юниорского чемпионата мира по борьбе

Полина Брагинец завоевала первую медаль юниорского чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет. Она поднялась на третью ступень пьедестала весовой категории до 65 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппоненткой по малому финалу была украинка Ирина Бухтина. Белоруска не форсировала события, но действовала первым номером. Вначале получилось набрать 2 балла. Спустя непродолжительное время удался бросок на 4 очка. А к перерыву преимущество оказалось подавляющим – 7:0. И в дальнейшем на ковре солировала отечественная спортсменка. В итоге схватка завершилась досрочно за явным преимуществом – 11:0. Полина Брагинец – бронзовый призер планетарного форума.