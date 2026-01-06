Сукало: я могу гордиться тем, что на протяжении почти 30 лет возглавлял Верховный Суд

Мастодонты судебной ветви власти отмечены орденами Отечества. Награждение производится последовательно. Поэтому у Петра Миклашевича – орден III степени, у Валентина Сукало – II. Они прошли все ступени судебной вертикали, работали в Министерстве юстиции, а Валентин Олегович возглавлял это министерство, а затем 28 лет – Верховный Суд. В целом правосудию посвятил полвека. Это были годы становления и укрепления системы национальных судов.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси (1997-2025):

Я могу гордиться тем, что на протяжении почти 30 лет возглавлял Верховный Суд. Это были нелегкие годы и такие периоды, может быть, сложные, потому что были вехи такие, когда принимались принципиальные решения. И ни одно принципиальное решение, начиная с первого съезда в суде, не проходило без участия главы государства. Он всегда в трудную минуту помогал, обращался к нам, защищал.

Может быть, это не все знают, но поверьте мне, что такая помощь очень высоко оценивается сегодня в судейском сообществе. Мне кажется, я ухожу с чистой совестью. Мне легко уходить, потому что все, что после меня остается – система достаточно четко выстроенная, понятная, организованная. Остаются здания, которые выстроены, десятки новых зданий, которые выстроены. Главное, остаются мои преемники, мои ученики в нескольких поколениях уже, которые, я думаю, продолжат это дело.

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