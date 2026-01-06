Лукашенко: дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость

Сказаны сегодня слова благодарности и тем, кто на протяжении десятилетий формировал правовую практику страны. Валентин Сукало, посвятивший правосудию более полувека, удостоен ордена Отечества II степени. Его профессиональный путь – от районного судьи до председателя Верховного Суда – стал примером служения закону. Государственную награду орден Отечества III степени получил Петр Миклашевич. На протяжении 17 лет он стоял во главе Конституционного Суда и руководил Конституционной комиссией по подготовке изменений в Основной закон страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот торжественный момент хочу сказать не совсем о торжественном. В нашем обществе, наверное, в тихом, спокойном обществе, дай бог, чтобы дальше так было, не все и не всегда понимают роль, особенно Конституционного Суда. Если с Верховным Судом и общими судами у нас люди часто сталкиваются в жизни, требуя справедливости, это правильно, то с Конституционным не всегда.

И вот, последнее событие в нашей дружественной Венесуэле. Вот где Конституционный Суд сыграл свою роль и принял жесткие решения. Вы видите, о чем я вас уже предупреждал давно, ту турбулентность, которую мы наблюдаем в мире. В этой ситуации надо быть аккуратными, спокойными, не торопиться. И многое будет зависеть от вас, судей, председателей наших судов, судей Конституционного Суда очень многое будет зависеть. Поэтому имейте это в виду, цените это и берегите страну. Мы работаем во благо нашего народа, не потеряли наши традиции, не потеряли то, что досталось нам от наших предков, но жизнь очень разнообразна. Особенно в момент смены поколений.

Дело в том, как мы будем исполнять волю нашего народа. А он этого заслужил. Будьте очень бдительными, аккуратными и внимательными. Что касается меня, вы от меня плохих вестей для судов не ждите. У меня были неприятные детские впечатления о судьях и о суде, я с этим столкнулся, но помню до сих пор. Даже в деталях я поклялся сам себе, что насколько будет моих возможностей, способностей, я буду делать все, чтобы в обществе было справедливо.

Помните, я говорил, и вы как юристы меня поймете, что мы не можем прописать все, Андрей, даже и в Конституции, и не можем прописать все в законах, но дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость. И это вас прежде всего касается. Будьте справедливы к нашим людям, к нашему народу. Счастья вам, здоровья, живите долго и действуйте во благо своей страны и нашего народа.

Сегодня в торжественной обстановке присягу принесли еще пять судей Конституционного Суда. Им были вручены служебные удостоверения. Произнося клятву, судьи взяли на себя ответственность честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции.