«Стайки» принимают открытый Кубок Беларуси по боксу

В «Стайках» стартовал открытый Кубок Беларуси по боксу, в котором принимают участие около ста мастеров кожаной перчатки со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Три раунда по три минуты – регламент любительского бокса, но эта приставка больше для ориентира специалистов, а так это и есть настоящий профессиональный вид спорта с олимпийскими медалями и всем, что к ним прилагается, изнурительные тренировки, самоотдача и боль. Кстати, в боксе достаточно и девушек. Арина Данильчик – бронзовый призер мира и Европы, не хватает пальцев на руках, сколько она брала отечественные титулы. Сегодня на Кубке Беларуси дошла до финала и теперь может отвлечься на интервью.