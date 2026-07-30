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«Стайки» принимают открытый Кубок Беларуси по боксу

30 июля 2026 19:32
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В «Стайках» стартовал открытый Кубок Беларуси по боксу, в котором принимают участие около ста мастеров кожаной перчатки со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Три раунда по три минуты – регламент любительского бокса, но эта приставка больше для ориентира специалистов, а так это и есть настоящий профессиональный вид спорта с олимпийскими медалями и всем, что к ним прилагается, изнурительные тренировки, самоотдача и боль. Кстати, в боксе достаточно и девушек. Арина Данильчик – бронзовый призер мира и Европы, не хватает пальцев на руках, сколько она брала отечественные титулы. Сегодня на Кубке Беларуси дошла до финала и теперь может отвлечься на интервью.

«Стайки» принимают открытый Кубок Беларуси по боксу-2

Арина Данильчик, финалистка турнира:
Провела достойный поединок. Мои тренеры мной довольны. Мы попробовали даже новую стойку. Я всегда боксирую в правше, сейчас это была левша. И даже оформила нокдаун в этой новой стойке. Сама удивилась. Но не показала этого. Уже только после боя была радость. Финал будет непростой. Тоже девушка из нашей национальной команды, просто в новой весовой категории. Уже планирую стать чемпионкой в трех весовых категориях. 

Далее смотрите в видео. 

# Женский бокс

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