«Внести свой вклад». Как минчане облагораживали город на субботнике 9 октября?

Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября прошел в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединило желание сделать любимый город чище и красивее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все желающие провели уик-энд с пользой для столицы. Получили инвентарь и лайфхаки от профессионалов по ландшафтному дизайну. Тонны листвы энтузиасты убрали в столичных скверах, парках и вблизи мемориалов. Особое внимание в эту субботу, 9 октября, уделили благоустройству Минской кольцевой. В добровольные помощники к «Зеленстрою» вызвались больше 20 команд. Трудились на всех развязках. В итоге МКАД украсили тысячи высаженных кустарников.

Наши съемочные группы оценили эффект толоки на благо города. Петр Иванович, добрый день – Николай Александрович. Слушаю вас. Субботнее утро без галстуков в администрации Центрального района столицы. Традиционная горячая линия. Но в топе вопросов сегодня не только недочеты в сфере ЖКХ. Минчане интересовались, как присоединиться к анонсированному субботнику. Глава администрации Центрального района на субботнике: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок. Читайте здесь.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:

Интересуются, где можно взять посадочный материал, посадить дерево, кустик. Хотят поучаствовать. Инвентаря хватило на всех желающих. Впрочем, руководство района тоже не стало засиживаться в кабинете. На берегу Комсомольского озера спортивно-парковую зону сделали еще краше и комфортнее. За кадром не остался и наш телеканал. В результате теннисный корт обрамила живая изгородь из кустарника. Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники. Читайте здесь. За лопаты и грабли добровольцы взялись сегодня во всех районах столицы. Не ленилась в этот уик-энд и молодежь. Ребята из 29-й гимназии наводили порядок на мемориале «Яма» в память о жертвах Холокоста.

Помощники есть. Видите, сколько уже нагрузились. И это еще не предел. Кипела работа и в сквере Марата Казея. Около 150 человек – ветераны, воины-интернационалисты, студенты – вместе убирали листву и собирали мусор.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

И метелками, и граблями. И собирали ветки, и делали все для того, чтобы парк стал красивым, чистым и приятным для отдыха: и ветеранам, и молодому поколению нашей страны.

Я считаю, что это надо для того, чтобы наш город стал чище, чтобы мы почтили в этот день память Марата Казея, потому что он совершил подвиг для нашей страны. В сквере Жукова тем временем трудились работники Следственного комитета. Многие взяли с собой детей и не упустили возможности в процессе всей семьей сделать яркие осенние снимки. Стоило только перейти дорогу работникам завода холодильников, и в сквере по соседству с корпусом на Тимирязева получился отличный тимбилдинг с пользой для столицы.

Наталья Вихрова, начальник хозяйственного отдела Минского завода холодильников:

Я начальник хозяйственного отдела, это моя рутина, делать чище – это моя работа. Там, на заводе. А когда мы приходим на территорию города и помогаем городу, это своего рода адреналин в крови. Помогли, за себя даже гордость какая-то. Трудовые десанты из желающих помочь «Минскзеленстрою» сегодня ровняли склоны и готовили почву под будущие ландшафтные композиции на всех развязках Минской кольцевой. Всего 23 участка. Получились своеобразные холсты, на которых позже создадут заметные с трассы панно из декоративных растений.

Светлана Кухарева, заместитель директора Зеленстрой Октябрьского района Минска:

Мы собрались здесь, на Минской кольцевой дороге, чтобы улучшить нашу экологическую обстановку, высадить больше прекрасных зеленых насаждений, чтобы внести свой вклад в озеленение и благоустройство города. К озеленению кольцевой подключились спасатели и правоохранители. Свою лепту внес мэр Владимир Кухарев.Высаживали в основном многолетние кустарники – своим цветом они будут радовать глаз с ранней весны до поздней осени. О чем сказал председатель Мингорисполкома на субботнике 9 октября – читайте здесь.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

710 сотрудников органов внутренних дел и сотрудников подразделений внутренних войск сегодня участвуют в благоустройстве нашей столицы, высаживают кустарники, работают, разравнивают землю. Это делается практически ежегодно. Ежегодно Министерство внутренних дел участвует в благоустройстве нашей столицы. Иван Кубраков также поучаствовал на субботнике в Минске 9 октября. И вот что он рассказал. А эта частная компания в рамках акции по благоустройству решила сделать ход конем. Поскольку их офис окнами на МКАД, разработали свой дизайн для прилегающей территории и вписались в общую концепцию по озеленению.

Алексей Хейло, управляющий компании:

Главной концепцией данного решения служат шахматные фигуры. Фрагмент шахматной доски, на которой будут располагаться шахматные фигуры. Они будут выполнены из композитного материала, высотой каждая фигура составит примерно 2-2,5 метра. Все работы выполняются сейчас своими силами. Нам же тоже приятно, когда наш город красивый, чистый, тем более, что это территория, прилегающая к нашему зданию. Мы очень рады поучаствовать в данном мероприятии.