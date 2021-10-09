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Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок

09 октября 2021 11:48
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Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок-1

Еще комфортнее и красивее стала спортивно-парковая зона на берегу Комсомольского озера. Там на субботник вышли сотрудники «Столичного телевидения». Вместе с администрацией Центрального района садили декоративные кустарники. В результате по периметру теннисного корта получилась живая изгородь.  

Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок-4

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:  
В Беларуси принято каждую весну и каждую осень наводить порядок, садить кусты и деревья. Поэтому сегодня жители Центрального района, работники предприятий, организаций активно приняли участие в наведении порядка, в посадке кустов, деревьев, выгребании зеленой зоны. Хорошее настроение нам помогает работать.  

Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок-7

По всему городу добровольные десанты сегодня наводят порядок в скверах и парках. Так, ученики 29-й гимназии убирали листву у мемориала «Яма». Особое внимание уделили и Минской кольцевой. Участники субботника озеленяют развязки и высаживают кустарники по всему протяжению МКАД.  

Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок-10

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники. Читайте здесь.  

# Субботники в Беларуси # общество # Николай Поляков # Кирилл Казаков # Фотофакт

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