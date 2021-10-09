Глава администрации Центрального района: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок

Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще комфортнее и красивее стала спортивно-парковая зона на берегу Комсомольского озера. Там на субботник вышли сотрудники «Столичного телевидения». Вместе с администрацией Центрального района садили декоративные кустарники. В результате по периметру теннисного корта получилась живая изгородь.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:

В Беларуси принято каждую весну и каждую осень наводить порядок, садить кусты и деревья. Поэтому сегодня жители Центрального района, работники предприятий, организаций активно приняли участие в наведении порядка, в посадке кустов, деревьев, выгребании зеленой зоны. Хорошее настроение нам помогает работать.

По всему городу добровольные десанты сегодня наводят порядок в скверах и парках. Так, ученики 29-й гимназии убирали листву у мемориала «Яма». Особое внимание уделили и Минской кольцевой. Участники субботника озеленяют развязки и высаживают кустарники по всему протяжению МКАД.