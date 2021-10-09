Председатель Мингорисполкома на субботнике 9 октября: «То, что сделано своими руками, всегда остаётся на долгую память»

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники. Читайте здесь .

Еще комфортнее и красивее стала спортивно-парковая зона на берегу Комсомольского озера. Там на субботник вышли сотрудники «Столичного телевидения». Вместе с администрацией Центрального района садили декоративные кустарники. В результате по периметру теннисного корта получилась живая изгородь.

Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всему городу добровольные десанты наводят порядок в скверах и парках. Ученики 29-й гимназии убирали листву у мемориала «Яма». Особое внимание уделили и Минской кольцевой. Только вдоль МКАД сегодня находится 23 точки, где высаживают зеленые насаждения. Это украшает столицу, а также улучшает экологическую обстановку. Цветочную композицию разработали дизайнеры «Зеленстроя» – они учли не только вопрос красоты, но и неприхотливость растений.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы это делаем для того, чтобы, во-первых, наш город стал более красивым, а во-вторых, конечно же, это серьезное подспорье, потому что при косьбе значительно уменьшится количество территорий, которые необходимо будет обкашивать. Сегодня очень много работает общественных организаций, ветеранские организации своим примером показывают и вовлекают молодое поколение.

Конечно же, я приглашаю всех жителей города Минска активно участвовать, потому что то, что сделано своими руками, всегда остается на долгую память.