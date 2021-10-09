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«Физический труд – это здорово, он сплачивает коллектив». О чём рассказал Иван Кубраков на субботнике в Минске?

09 октября 2021 14:06
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Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Физический труд – это здорово, он сплачивает коллектив». О чём рассказал Иван Кубраков на субботнике в Минске?-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Я вообще считаю, во всех городах нашей республики граждане, жители этих городов должны принимать участие в благоустройстве тех населенных пунктов, в которых мы проживаем. Именно мы должны не просто сохранить ту красоту, которая сегодня есть, но и приумножить то хорошее, что есть в нашей республике.  

Это, конечно, не входит в должностные обязанности сотрудников органов внутренних дел, но вообще физический труд – это здорово. И он сплачивает коллектив, это уже доказано не одним годом.  

Напомним, в Минске также проходит акция «Зеленый двор вместе». Участие принять может каждый, как и внести свое предложение по озеленению дворовых территорий.  

«Физический труд – это здорово, он сплачивает коллектив». О чём рассказал Иван Кубраков на субботнике в Минске?-4

О чем сказал председатель Мингорисполкома на субботнике 9 октября – читайте здесь.

# Субботники в Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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