«Физический труд – это здорово, он сплачивает коллектив». О чём рассказал Иван Кубраков на субботнике в Минске?

Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я вообще считаю, во всех городах нашей республики граждане, жители этих городов должны принимать участие в благоустройстве тех населенных пунктов, в которых мы проживаем. Именно мы должны не просто сохранить ту красоту, которая сегодня есть, но и приумножить то хорошее, что есть в нашей республике.

Это, конечно, не входит в должностные обязанности сотрудников органов внутренних дел, но вообще физический труд – это здорово. И он сплачивает коллектив, это уже доказано не одним годом.

Напомним, в Минске также проходит акция «Зеленый двор вместе». Участие принять может каждый, как и внести свое предложение по озеленению дворовых территорий.