Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники

Еще комфортнее и красивее стала спортивно-парковая зона на берегу Комсомольского озера. Там на субботник вышли сотрудники «Столичного телевидения». Вместе с администрацией Центрального района садили декоративные кустарники. В результате по периметру теннисного корта получилась живая изгородь.

Кирилл Казаков генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы обычно виртуальные производители контента. В этот раз, так как наша компания находится на территории Центрального района столицы, естественно, что и мы внесли небольшой вклад, посадили кустарники. Хорошая погода, хороший воздух, физическая форма, суббота, выходной. Всегда можно просто выехать, подышать свежим воздухом, пообщаться и сделать что-то полезное. Это на самом деле очень хорошо.