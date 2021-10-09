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Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники

09 октября 2021 11:46
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Новости Беларуси. Масштабный субботник 9 октября проходит в Минске. Представителей различных коллективов и общественных объединений, студентов, жителей города вместе со своими детьми объединил труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники-1

Еще комфортнее и красивее стала спортивно-парковая зона на берегу Комсомольского озера. Там на субботник вышли сотрудники «Столичного телевидения». Вместе с администрацией Центрального района садили декоративные кустарники. В результате по периметру теннисного корта получилась живая изгородь.  

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники-4

Кирилл Казаков генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:  
Мы обычно виртуальные производители контента. В этот раз, так как наша компания находится на территории Центрального района столицы, естественно, что и мы внесли небольшой вклад, посадили кустарники. Хорошая погода, хороший воздух, физическая форма, суббота, выходной. Всегда можно просто выехать, подышать свежим воздухом, пообщаться и сделать что-то полезное. Это на самом деле очень хорошо.  

Кирилл Казаков на субботнике: мы обычно виртуальные производители контента, но сегодня посадили кустарники-7

Глава администрации Центрального района на субботнике: в Беларуси принято каждую весну и осень наводить порядок. Читайте здесь.  

# Субботники в Беларуси # общество # Николай Поляков # Кирилл Казаков # Фотофакт

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