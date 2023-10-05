Вместо железных гусениц в атаку идут простые бойцы. Борис Рожин рассказал о количестве погибших бойцов ВСУ

Григорий Азаренок, СТВ: Проходит форум «Валдай», Владимир Путин выступает, он в том числе озвучил цифры по потерям украинцев – примерно 90 тысяч в ходе контрнаступа. О чем говорит такая цифра, совпадает ли она с ощущением военных экспертов и того, что происходит на фронте?

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики:

Эти оценки более-менее сходятся. Это касается и российских оценок этих потерь, и западных оценок, которые указывают на десятки тысяч погибших, то есть цифра постепенно нарастала. Если на конец августа было 66 тысяч, то на середину сентября цифра выросла до 75-77 тысяч, но поскольку противник продолжал, не добившись прорыва российской обороны, бросать в бой новую бригаду, растратив практически все свои стратегические резервы, они начали окировать на основные направления удара бригады из других направлений, бросать их тоже.

Естественно, это вело к росту потерь живой силы, тем более Запад предупредил режим Зеленского, что ему необходимо беречь западную технику, и они действительно начали это делать, экономя танки, БМП, поставляемые Западом, организуя так называемые мясные штурмы. Да, цифра потерь техники в сентябре начала снижаться, потому что ее меньше стали использовать, но вместе с тем начало расти число потерь в людях. То же самое мы наблюдали в июле, когда после неудачных июньских атак противник перестроил свою тактику, начал экономить технику и бросать людей в такие мясные атаки. То есть выбор: либо терять технику, либо терять людей.

Но причина в том, что есть политическая цель прорыва российской обороны. И ради этого тактические атаки продолжаются с 4 июня по этому направлению. Но если предполагалось спустя неделю прорвать российскую оборону, то мы видим, что спустя несколько месяцев топчутся у Работино и Вербового – примерно там же, где были в июне, июле. Эти бои продолжаются. Сколько людей они только там положили – я не думаю, что даже украинское командование имеет статистику по этим потерям.

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