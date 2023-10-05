Лазуткин: от нас всё время отламывают по кусочку. Запад ломает любые наши интеграционные схемы

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент всегда выступал за интеграцию на постсоветском пространстве – сразу, как только пришел. Это политик объединения, политик союза, политик народного единения, политик нашего победного реванша после 1991 года. Мы помним, когда объявили о создании Евразийского союза, по-моему, Клинтониха сразу разразилась статьей. Помните? Путин, Батька и Назарбаев написали по статье. А потом сразу Клинтониха разразилась целым заявлением. Она там Госдеп, по-моему, возглавляла при Обаме. Разразилась целым заявлением о том, что мы в ни коем случае этого не допустим. Появление Советского Союза – это экзистенциальный вызов для Соединенных Штатов. И вот Батька продолжает свою линию. С каждой отдельной страной также работает.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы видите, что от нас отламывают все время по кусочку: вот ОДКБ, вот Армения, вот Карабах. Дальше, не знаю, Казахстан, что там на очереди? То есть они ломают любые интеграционные наши схемы. Но наша задача – сопротивляться и строить общее пространство. Потому что без единого рынка, единого интереса, без торговых связей нас просто растащат на другие сферы влияния. Посмотрите, например, на Азербайджан. Это дружественная страна, у нас хорошие с ней отношения. То есть сегодня Россия не имеет, как показала последняя ситуация, каких-то реальных рычагов давления или контроля, или влияния на такую страну. Потому что нефть, например, добывают британцы, экспортируют эту нефть в Европу сегодня. В два раза увеличили добычу. Скажем, там нефтепроводы идут не через территорию России. Получается вроде как да, страна-союзник, у нас хорошие с ней отношения. Но когда мы были в одном пространстве – экономическом, интеграционном, еще каком-то, это одни механизмы контроля, управления. Когда этого всего нет, мы зависим сегодня от позиции Турции, еще кого-то.

Та же ситуация может быть по республикам Средней Азии. Кто туда придет вместо России – большой вопрос. И если не будет взаимной выгоды, ну и говорят: «Советская власть их там кормила, подкармливала, модернизировала, строила все это дело. Хватит кормить, давайте сбросим этот балласт». Ну что, сбросили, что получили? Начались гражданские войны. Такая резня, которая не утихала лет по 10. Это вопрос ухода, какая у него цена? Поэтому, если мы с ними не работаем, то будет работать Запад, а они уже проблемы нам устроят. То, что мы видели там, с ИГИЛом, например, это же явление было не только сирийское или иракское. Там была целая когорта наемников, которая съезжалась из всей Средней Азии. Потому что регион проблемный, там много молодежи нетрудоустроенной. Зачастую бедные, неграмотные, которым некуда идти работать. И вот они идут туда. А потом, Президент про это тоже говорил, появляется целый класс профессий профессиональных солдат цветной революции, которые сегодня в Казахстане кого-то режут, завтра в Кыргызстане. То есть это люди, для которых нет границ. И они создают проблемы по всему периметру Средней Азии. Из одной республики они распространяются по всем остальным.

Читайте также:

Бурляев: фильм о Тарковском, который я снял, быть может, один из самых главных моих фильмов

Бурляев про Беларусь в 2020-м: «Я мысли не мог допустить, что это позволит себе белорусский народ»

Александр Лукашенко спас международный форум «Золотой Витязь»! Николай Бурляев рассказал, как это было