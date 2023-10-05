Вышла на пенсию и поехала в Париж. Белоруска поделилась эмоциями от путешествий

Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, традиция все-таки в пенсионном возрасте найти возможность путешествовать, открывать для себя какие-то новые места, может быть, страны? У кого-то из вас такой опыт есть? У кого-то на пенсии получилось что-то для себя новое открыть?