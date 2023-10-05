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Вышла на пенсию и поехала в Париж. Белоруска поделилась эмоциями от путешествий

05 октября 2023 18:54
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Когда-то давно пенсионеры ассоциировались у нас с бабушками в платочках, которым по статусу положено вязать носки, печь пироги и варить варенье. Современные женщины пенсионного возраста наводят красоту в салонах, посещают спортзалы, путешествуют и общаются в социальных сетях. О том, какие увлечения популярны у пенсионеров в XXI веке и чем может заняться освободившаяся от производственных обязанностей женщина для того, чтобы стать моложе душой и телом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, традиция все-таки в пенсионном возрасте найти возможность путешествовать, открывать для себя какие-то новые места, может быть, страны? У кого-то из вас такой опыт есть? У кого-то на пенсии получилось что-то для себя новое открыть?

Вышла на пенсию и поехала в Париж. Белоруска поделилась эмоциями от путешествий-1

Алла Кравцова, участница коллектива «Балаганчик»:
Как только вышла на пенсию, взяла путевку и поехала в Париж.

Сергей Парчевский:
Как здорово, аплодисменты.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Еще говорят: наши пенсионеры не путешествуют. Путешествуют, вышла на пенсию, поехала в Париж.

Алла Кравцова:
Потом в Италию. Через пару лет я в Италию съездила.

Сергей Парчевский:
Что понравилось вам больше?

Алла Кравцова:
Как что? И то, и то понравилось очень.

«Активные пользователи социальных сетей». Где в Минске пенсионерам помогают освоить смартфон – подробнее здесь.

# Пенсионеры # общество # Сергей Парчевский # Наталья Надольская # Фотофакт

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