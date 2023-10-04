Бурляев про Беларусь в 2020-м: «Я мысли не мог допустить, что это позволит себе белорусский народ»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим культуру и духовное развитие. В гостях народный артист России Николай Бурляев.

Григорий Азаренок, СТВ:

В 2020 году уже был конкретный удар, и вы тогда выступили в поддержку белорусского Президента. Что вы думали и чувствовали в те дни? Я думал: «Что вы, люди, делаете? Только не в Беларуси такая гадость!» И даже здесь сумели вывести людей на цветную революцию. Но Александр Григорьевич вышел с автоматом. Что вы тогда видели и чувствовали?