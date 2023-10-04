Бурляев про Беларусь в 2020-м: «Я мысли не мог допустить, что это позволит себе белорусский народ»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим культуру и духовное развитие. В гостях народный артист России Николай Бурляев.
Григорий Азаренок, СТВ:
В 2020 году уже был конкретный удар, и вы тогда выступили в поддержку белорусского Президента. Что вы думали и чувствовали в те дни? Я думал: «Что вы, люди, делаете? Только не в Беларуси такая гадость!» И даже здесь сумели вывести людей на цветную революцию. Но Александр Григорьевич вышел с автоматом. Что вы тогда видели и чувствовали?
Николай Бурляев, народный артист России:
Это все то, о чем говорил Достоевский: дьявол с богом борется, поле битвы – сердце человека. Я с тревогой смотрел на то, что здесь происходит. Я мысли не мог допустить, что это позволит себе белорусский народ – рубить сук, на котором сидит. И хорошо сидит. С тревогой. Я видел Александра Григорьевича с автоматом, видел все это. Но внутри было ощущение: он выстоит, большинство народа будет с ним! Так оно и получилось.
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