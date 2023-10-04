Александр Лукашенко спас международный форум «Золотой Витязь»! Николай Бурляев рассказал, как это было

Николай Бурляев, народный артист России:

Было уникально. Я не помню, как это получилось. Где-то 1995-1996 год, я провожу кинофорум в Москве, всегда лучшие залы беру, тогда я брал зал «Россия», где 3 тысячи человек, в самом центре, у Кремля. И вот эпизод. Я должен оплатить зал, проживание, питание, должны были жить в этом отеле 150 участников из 30 стран мира, уже все подтвердили, что приедут в Москву. И за 7 дней до открытия у меня ноль на счету, потому что славяне, наша «пятая колонна», тогда руководившая нашей культурой, либералы… Мы как гость в горле у них, ну не любят они славянство, православие, к России они относятся по-русофобски. И не давали деньги практически. Ноль, семь дней. Если я до 12 часов не проплачиваю, нужно отменять все, а там прилет 150 человек.

И я в унынии, что плохо для православного, приезжаю в офис, мне бухгалтер горит: пришли деньги из Беларуси, ровно такая же сумма, какая нужна. Мы быстро до 12 часов проплатили. Где-то в 12:30 – 13:00 звонок из Администрации Александр Григорьевича. Заметалин звонит и говорит: вы получили? Я говорю: да, спасибо большое, вы нас спасли. А он говорит: наши чиновники ошиблись, они вам отправили деньги не в зайчиках, как мы думали, а в рублях, то есть больше, чем думали, а нельзя ли как-то вернуть? Я говорю: а как, уже все проплачено. Александр Григорьевич не стал никого наказывать и на следующий год пригласил наш кинофорум в Минск, поднимая славянский кинофорум на еще более высокий уровень.

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