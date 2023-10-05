Прямой эфир

Что сейчас происходит в Кыргызстане и какая роль здесь Лукашенко? Мнение Лазуткина

05 октября 2023 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Григорий Азаренок, СТВ:
«Пул Первого», Президент и встреча с главой парламента Кыргызстана. В чем важность этой страны в нашей связке (ОДКБ, ЕАЭС)?

Что сейчас происходит в Кыргызстане и какая роль здесь Лукашенко? Мнение Лазуткина -1

Андрей Лазуткин, политолог:
Это парламентская республика. Парламент – это не просто место для дискуссий, это еще и орган, который принимает все ключевые решения. То есть это встреча на высшем уровне. Там, мы знаем, обстановка не очень простая. Главная точка напряжения в Кыргызстане – это рудник «Кумтор». Это золотодобывающее предприятие, которое было национализировано в 2022 году. Сегодня там идет жесткая борьба вокруг него. Это главный источник дохода, валюты, рабочих мест в такой небольшой и довольно небогатой республике. И вот новая власть пытается с этим справиться, пытается получать доходы, выгнав оттуда канадцев. И наш Президент пытается с ними работать и тоже протягивает им руку помощи.

Читайте также:

Бурляев про Беларусь в 2020-м: «Я мысли не мог допустить, что это позволит себе белорусский народ»

Александр Лукашенко спас международный форум «Золотой Витязь»! Николай Бурляев рассказал, как это было

«Появился аккурат перед событиями 2020 года». Воскресенский о действиях оппонентов власти

# Международное сотрудничество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»
05 октября 2023 17:11

Али Багери Кани: «Очень скоро мы ждём визит вице-президента Исламской Республики Иран в Республику Беларусь»

Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая
05 октября 2023 13:51

Наталья Кочанова подписала соглашение о сотрудничестве парламентов Беларуси и Китая

«Сколько лет сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения». Беларусь и Кыргызстан подписали документ о сотрудничестве парламентов
05 октября 2023 13:40

«Сколько лет сотрудничаем, а до сих пор нет авиасообщения». Беларусь и Кыргызстан подписали документ о сотрудничестве парламентов