Что сейчас происходит в Кыргызстане и какая роль здесь Лукашенко? Мнение Лазуткина

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Пул Первого», Президент и встреча с главой парламента Кыргызстана. В чем важность этой страны в нашей связке (ОДКБ, ЕАЭС)?