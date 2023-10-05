Что сейчас происходит в Кыргызстане и какая роль здесь Лукашенко? Мнение Лазуткина

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Пул Первого», Президент и встреча с главой парламента Кыргызстана. В чем важность этой страны в нашей связке (ОДКБ, ЕАЭС)?
Андрей Лазуткин, политолог:
Это парламентская республика. Парламент – это не просто место для дискуссий, это еще и орган, который принимает все ключевые решения. То есть это встреча на высшем уровне. Там, мы знаем, обстановка не очень простая. Главная точка напряжения в Кыргызстане – это рудник «Кумтор». Это золотодобывающее предприятие, которое было национализировано в 2022 году. Сегодня там идет жесткая борьба вокруг него. Это главный источник дохода, валюты, рабочих мест в такой небольшой и довольно небогатой республике. И вот новая власть пытается с этим справиться, пытается получать доходы, выгнав оттуда канадцев. И наш Президент пытается с ними работать и тоже протягивает им руку помощи.
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