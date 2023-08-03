«Вместо полей с зерном были бы поля минные». Что было бы с Беларусью, если бы к власти в 2020-м пришла оппозиция?

Григорий Азаренок, СТВ: Кирилл Владимирович, давайте вспомним 2020 год. Была такая ситуация, когда наши сторонники... Красно-зеленый флаг, простой человек труда выкладывает свою работу, себя в поле под красивую песню. И это заходит всем. Это миллионы просмотров сразу. Но вспомним 2020 год, когда люди боялись так сделать и думали, что вот эта вот засоренная лента БЧБ – это и есть белорусский народ. Как оказалось, это мизер.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора Агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Помнишь, даже был такой момент, когда практически каждый вечер, возвращаясь после оппозиционного митинга, уже даже шкура пропиталась такой шагреневостью, чтобы сворачиваться в нужные моменты, если надо было, и бить. Ты тефлоновым становился на этих митингах, Гриша. Приходил и говорил о том, что… Усталость накапливалась. И в один прекрасный момент ты поехал на митинг, который проводили ребята за Беларусь. Ты приехал и говоришь, что это была совершенно другая атмосфера. Люди подходили, здоровались и говорили спасибо. И вот эта здоровая атмосфера, которую мы тогда и отстаивали, победила. Мы действительно волновались. Больше, чем вся Беларусь, в Минске волновались из-зза того, что могли эти твари прийти к власти и в итоге разграбить страну. Они все говорят: посадили политзаключенных, выгнали за границу. На самом деле, если долго не придумывать, что бы было с нами в этой стране, в которой победили бы эти светлые лица, я не знаю.

Если уже говорить о сегодняшней поездке Президента, Президент говорил, там цитата есть, что в августе 2020 года вы не бросили и остались в поле. Они не то чтобы вышли на митинги, они не то чтобы не занялись политикой, они остались на поле, а август был жаркий, и собирали они урожай.

И вот помню я такую историю. Уже в 2021 году я поехал в Ольшаны, это Столинский район, фермерский край, где огурцы выращивают, помидоры, люди богатые, зажиточные, работают с утра до ночи круглый год. Цитата оттуда, они говорят: «Мы вообще хотели предложить Президенту обнести Минск колючей проволокой, чтобы эти идиоты, которые там по улицам шатаются, не вышли никогда в жизни за пределы Минска и дали нам хлеб собрать». Так вот, люди вот в этот момент, скоро же три года, когда пшепаньский псевдомятеж пытался произойти. Так вот, собственно говоря, три года назад была такая же погода и люди убирали хлеб. Они просто знали, что без этого хлеба, собственно говоря, жить не получится. У этих товарищей была одна цель. А давайте МТЗ закроем, а давайте Солигорский калийный закроем, а давайте этих закроем, этих закроем и этих закроем. И будем жить счастливо. И жили бы как сейчас в Украине: вместо полей с зерном были бы поля минные.

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