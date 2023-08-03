Почему аграрии – это политтехнологи от народа и как TikTok стал самой лояльной соцсетью? Рассказал Кирилл Казаков

Григорий Азаренок, СТВ: И три года назад, и сейчас Президент занимался уборочной и занимается. Хотя, казалось бы, он должен пригласить всех политтехнологов в мире, купить всех пропагандистов от Кубы до Ирана. Он этой ерундой не занимался. Он занимался уборочной.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

На видео это же и есть, по сути, те самые политтехнологи от народа, которые прославляют нашу страну. Только они не думают о том, что они занимаются политикой. Они делом занимаются. По данным, которые сейчас представляют наши эксперты, в Беларуси более 4 миллионов 300 тысяч аккаунтов TikTok. Это китайская соцсеть, которая нам более симпатична, потому что реже убивает политический контент, который не соответствует западному либеральному сознанию. И люди действительно в этом TikTok рассказывают просто о том, как живут. Они ведь не думают о том, что они творят политику. Они делают хорошее дело, рассказывают, как они работают, показывают, как они убирают хлеб, как они защищают Родину.

Они просто показывают свою жизнь. И самое главное, когда мы тоже начали выкладывать политический контент нашего агентства в TikTok, оказалось, что именно в TikTok самая лояльная аудитория: русская, белорусская, украинская, молдавская. Это в YouTube нас «режут». Так вот это и есть политтехнологи, когда неугодное слово режут, а угодное слово иногда дают сказать, а иногда не дают сказать. Батька занимается уборкой на полях, а мы занимаемся уборкой наших нормальных голов. Зайти в эту голову и рассказать, что в Беларуси все хорошо, – наша с тобой задача.

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