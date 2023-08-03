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Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть учёных, вот и всё. И пусть готовятся!»

03 августа 2023 18:27
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Новости Беларуси. Жатва, технологии в АПК, развитие животноводства в центре внимания рабочей поездки главы государства в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент лично контролирует ход уборочной кампании и требует выходить на темпы в 6 % площадей в день.

Конкретно в этом хозяйстве есть и отечественная, и импортная техника. Комбайны GOMSELMASH и CLAAS. Последние уже, скорее исключение, отчасти из-за санкций, но далеко не в первую очередь.

Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть учёных, вот и всё. И пусть готовятся!»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, оказывается, мы все можем. Все самое трудное уже прошли, когда мне предлагали свое не делать. Не надо, в Германии купим! Во времена Леонова, помнишь такого. Чего ее смотреть, я вижу, что кукуруза в полтора твоего роста. Хорошая кукуруза. Белорусские сорта.
– Только уже на семена зерно покупаем импортное, гибриды. Но урожайность их выше.
– Значит, закончится уборка, надо вернуться к этому вопросу. На моем уровне соберемся, посмотрим, подумаем. Надо встряхнуть ученых, вот и все. И пусть готовятся. И не просто рассказывать, какие мы герои, и ты их всегда под крышей держишь, а что плохо. Если бы было все очень хорошо, он бы не покупал импортное.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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