Прямой эфир

«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу

03 августа 2023 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минская область продолжает активно принимать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу-1

Спортсменов из Армении встретили в Молодечно. В центре города гостей приветствовал символ игр – Рысик. А завтра у атлетов насыщенный день, в котором максимум тренировок. Состязания начнутся 5 августа в спорткомплексе «Огонек». Всего в составе команды Армении 60 человек, они примут участие в соревнованиях по 14 видам спорта.

«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу-4

Григорий Амбарян, тренер сборной Армении по пляжному волейболу:
Здесь в гостинице, пришли в этот город здесь тоже очень так всех встретили. Такого пока не было у нас в карьере. Команды сильные, я встречался с ними на других чемпионатах. Команды Беларуси и России – там очень сильные ребята. Молодые уже на многих соревнованиях там сыграли. Мы приехали сюда. Обязательно, чтобы если не золото, хоть бронза или серебро, особенно парни взяли.

«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу-7

Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
Сборная команда Республики Беларусь уже заселилась. Она проходит на данный момент учебно-тренировочные сборы, плавно которые будут переходить уже непосредственно в проведение игр. Завтра будем встречать делегацию Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Жеребьевка проведена, сетка сделана. Соревнования начнутся в 9 часов, закончатся в 19:00.

«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу-10

Для спортсменов создали все условия – подготовлены комфортные номера, разработано меню. Площадку по пляжному волейболу обновили – отремонтировали трибуны, выровняли песочное покрытие, оборудовали раздевалки и фан-зону. После игр участников ждут экскурсии по знаковым объектам города и области.

# Игры стран СНГ # общество # Роман Кузнецов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами
03 августа 2023 18:12

Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами

Лукашенко: «Зачем вы там держите телят? Родился телёночек – отдайте!»
03 августа 2023 17:41

Лукашенко: «Зачем вы там держите телят? Родился телёночек – отдайте!»

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!
03 августа 2023 17:34

Корзун: «Профессионалы своего дела». Управлению дорожно-мостового строительства Мингорисполкома 50 лет!