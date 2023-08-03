«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу

Минская область продолжает активно принимать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Минская область продолжает активно принимать участников II Игр стран СНГ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Спортсменов из Армении встретили в Молодечно. В центре города гостей приветствовал символ игр – Рысик. А завтра у атлетов насыщенный день, в котором максимум тренировок. Состязания начнутся 5 августа в спорткомплексе «Огонек». Всего в составе команды Армении 60 человек, они примут участие в соревнованиях по 14 видам спорта.
Григорий Амбарян, тренер сборной Армении по пляжному волейболу:
Здесь в гостинице, пришли в этот город – здесь тоже очень так всех встретили. Такого пока не было у нас в карьере. Команды сильные, я встречался с ними на других чемпионатах. Команды Беларуси и России – там очень сильные ребята. Молодые уже на многих соревнованиях там сыграли. Мы приехали сюда. Обязательно, чтобы если не золото, хоть бронза или серебро, особенно парни взяли.
Роман Кузнецов, начальник отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома:
Сборная команда Республики Беларусь уже заселилась. Она проходит на данный момент учебно-тренировочные сборы, плавно которые будут переходить уже непосредственно в проведение игр. Завтра будем встречать делегацию Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Жеребьевка проведена, сетка сделана. Соревнования начнутся в 9 часов, закончатся в 19:00.
Для спортсменов создали все условия – подготовлены комфортные номера, разработано меню. Площадку по пляжному волейболу обновили – отремонтировали трибуны, выровняли песочное покрытие, оборудовали раздевалки и фан-зону. После игр участников ждут экскурсии по знаковым объектам города и области.