«Такого пока не было у нас в карьере». В Молодечно встретили сборную Армении по пляжному волейболу

Спортсменов из Армении встретили в Молодечно. В центре города гостей приветствовал символ игр – Рысик. А завтра у атлетов насыщенный день, в котором максимум тренировок. Состязания начнутся 5 августа в спорткомплексе «Огонек». Всего в составе команды Армении 60 человек, они примут участие в соревнованиях по 14 видам спорта.

Григорий Амбарян, тренер сборной Армении по пляжному волейболу:

Здесь в гостинице, пришли в этот город – здесь тоже очень так всех встретили. Такого пока не было у нас в карьере. Команды сильные, я встречался с ними на других чемпионатах. Команды Беларуси и России – там очень сильные ребята. Молодые уже на многих соревнованиях там сыграли. Мы приехали сюда. Обязательно, чтобы если не золото, хоть бронза или серебро, особенно парни взяли.