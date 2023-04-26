Владимир Рогов: большая благодарность белорусам, которые помогли отправить 100 запорожских детей на реабилитацию

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

Если мы говорим об освобожденной части Запорожской области, то понятно, есть определенная усталость. Говорить, что все радуются и ждут наступления – наверное, нет. Это было бы, мягко говоря, неправдой. Есть усталость, ждем, когда уже эти черти попрут, чтобы их к батьке Бандере и Гитлеру или Муссолини (кто у них там больше в почете) отправить. Собаке собачья смерть, чтобы была уже окончательно.

Хотел бы наше общение начать со слов большой благодарности нашим белорусским братьям, которые помогли нам отправить 100 запорожских детей, это первопроходцы, на отдых, восстановление, реабилитацию в Беларусь. Сейчас они находятся в «Дубраве», пансионате недалеко от Минска. У них была экскурсия по Минску, они в восторге. Насколько все-таки украинская пропаганда, дебилизация работала… Они реально не понимали, кто живет в Беларуси. В их сознании это были какие-то… Даже не знаю, как назвать. Дети в восторге, что здесь такие же классные, родные, близкие люди, понятные и так далее. Представляете, как их загоняли, в каком черном теле держали? И вдвойне хочу вас поблагодарить за это. Непосредственно это Алексей Талай, мы вместе с ним это реализовываем, принимающая сторона. Как раз те населенные пункты, из которых мы вывезли, сейчас под постоянными обстрелами. Буквально в той школе, откуда уехали дети, под обстрелом погиб один сотрудник, один ранен. Чудом не пострадали дети, их эвакуировали. Оставшихся, которые ходят на занятия дальше. Это Каменка-Днепровская, Великая Белозерка, Знаменка, Васильевка. Можно еще много называть населенных пунктов, откуда выехали дети. Я сам, чтобы все проконтролировать, поехал с ними. Я довез их до Ростова, посадили на поезд, дальше отправили в Беларусь.

Показательный момент в том, что сейчас, если вы зайдете на украинские информационные помойки и змагарские… На украинских точно. Змагары – это отсталые украинские националисты, второсортные бандеровцы.