Владимир Рогов: большая благодарность белорусам, которые помогли отправить 100 запорожских детей на реабилитацию

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Владимр, как у вас обстановка в связи с ежедневными вбросами, что касается контрнаступа, всей этой информационной операции, которая проводится против населения Запорожья? Какая обстановка в городе, какие настроения?
Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:
Если мы говорим об освобожденной части Запорожской области, то понятно, есть определенная усталость. Говорить, что все радуются и ждут наступления – наверное, нет. Это было бы, мягко говоря, неправдой. Есть усталость, ждем, когда уже эти черти попрут, чтобы их к батьке Бандере и Гитлеру или Муссолини (кто у них там больше в почете) отправить. Собаке собачья смерть, чтобы была уже окончательно.
Хотел бы наше общение начать со слов большой благодарности нашим белорусским братьям, которые помогли нам отправить 100 запорожских детей, это первопроходцы, на отдых, восстановление, реабилитацию в Беларусь. Сейчас они находятся в «Дубраве», пансионате недалеко от Минска. У них была экскурсия по Минску, они в восторге. Насколько все-таки украинская пропаганда, дебилизация работала… Они реально не понимали, кто живет в Беларуси. В их сознании это были какие-то… Даже не знаю, как назвать. Дети в восторге, что здесь такие же классные, родные, близкие люди, понятные и так далее. Представляете, как их загоняли, в каком черном теле держали? И вдвойне хочу вас поблагодарить за это. Непосредственно это Алексей Талай, мы вместе с ним это реализовываем, принимающая сторона. Как раз те населенные пункты, из которых мы вывезли, сейчас под постоянными обстрелами. Буквально в той школе, откуда уехали дети, под обстрелом погиб один сотрудник, один ранен. Чудом не пострадали дети, их эвакуировали. Оставшихся, которые ходят на занятия дальше. Это Каменка-Днепровская, Великая Белозерка, Знаменка, Васильевка. Можно еще много называть населенных пунктов, откуда выехали дети. Я сам, чтобы все проконтролировать, поехал с ними. Я довез их до Ростова, посадили на поезд, дальше отправили в Беларусь.
Показательный момент в том, что сейчас, если вы зайдете на украинские информационные помойки и змагарские… На украинских точно. Змагары – это отсталые украинские националисты, второсортные бандеровцы.
Григорий Азаренок:
Следующая ступенька вниз.
Владимир Рогов:
Да, это уже просто. Кажется, днище – бандеровцы, оказывается – еще хуже, потому что это бездна. Дна нет, туда можно лететь сколь угодно долго. В прямом смысле эти черти сейчас пишут: украли украинских детей. Я думал, что эта тема закончилась на Владимире Владимировиче и Львовой-Беловой, уполномоченной по защите прав ребенка. Оказывается, продолжается. То есть мы украли детей, во-первых, русских, а во-вторых, украли от обстрелов, которые осуществляют эти нацистские черти.
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