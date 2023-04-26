«Главным её оружием было слово». В Запорожье назвали улицу в честь Дарьи Дугиной

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Предстоит у вас событие интересное – открытие новой улицы. Уже анонсировано. Можете рассказать об этом?

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:

Если мы говорим по поводу улиц, то у нас сейчас идет очень много возвращений правильных названий, исторических моментов. Сейчас у нас появляются и муралы, где изображены те или иные герои. Честно говоря, не совсем понимаю, о какой из улиц вы говорите, потому что…