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«Главным её оружием было слово». В Запорожье назвали улицу в честь Дарьи Дугиной

26 апреля 2023 19:32
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Предстоит у вас событие интересное – открытие новой улицы. Уже анонсировано. Можете рассказать об этом?  

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области:  
Если мы говорим по поводу улиц, то у нас сейчас идет очень много возвращений правильных названий, исторических моментов. Сейчас у нас появляются и муралы, где изображены те или иные герои. Честно говоря, не совсем понимаю, о какой из улиц вы говорите, потому что…  

«Главным её оружием было слово». В Запорожье назвали улицу в честь Дарьи Дугиной-1

Григорий Азаренок:  
Дарьи Дугиной.  

Владимир Рогов:  
Да, совершенно верно. Уже есть и в честь нее улица, в честь Александра Захарченко и масса других людей, потому что это герои, о которых люди должны знать и помнить. Вот Даша – хрупкая девушка, которая не держала в руках оружие, а главным ее оружием было слово. Она говорила правду, ездила на историческую Новороссию и так далее. С той стороны не просто истерика, сложно найти подходящее слово, чтобы определить. Представляете, как они боятся даже убитую девушку молодую, что сразу начинаются угрозы терактов, «не дадим переименовать», «вывески будем снимать». Я не призываю читать комментарии этих персонажей, а просто понимать, что их ненависть в прямом смысле не имеет границ.  

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Владимир Рогов # Дарья Дугина # Фотофакт

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