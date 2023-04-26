37 лет со дня трагедии на ЧАЭС. Как пострадавшим городам и сёлам дают новую жизнь?

Новости Беларуси. 37 лет чернобыльской трагедии. Катастрофа на атомной электростанции унесла жизни сотни людей: ликвидаторов и очевидцев событий. 26 апреля Беларусь вспоминает об ушедших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия коснулась значительной части страны. На территории радиоактивного загрязнения оказалось более 3,5 тысячи населенных пунктов, практически 500 из них прекратили свое существование. С пострадавших земель отселили 137 тысяч человек, 75 % из которых – жители Гомельской области.

Только Кормянский район вмиг потерял более половины населения. Сегодня в райцентре открыли обновленный мемориал в память об отселенных деревнях – в списке 27 исчезнувших названий. Наш корреспондент Анна Корольчук продолжит. В 1987-м году Татьяна Янушевская приехала в Корму из Витебска. По распределению. Признается, родители сначала волновались. Работа в загрязненном радиацией районе поначалу пугала и молодого специалиста.

Татьяна Янушевская, заведующая терапевтическим отделением Кормянской ЦРБ:

Были, наверное, мысли, чтобы отработать и уехать, когда приехала сюда, мне все понравилось. Сразу дали квартиру однокомнатную, создали все комфортные условия. Очень хороший коллектив, хорошо приняли. Поселок очень красивый, расстроился, комфортно все здесь. Любовь к профессии и энтузиазм Татьяна передала и сыну: тот также отправился работать врачом в пострадавший от катастрофы Брагинский район. К слову, сфера здравоохранения в последние годы заметно шагнула вперед. Во многом благодаря государственной поддержке.

Леонид Арутюнянц, главный врач Кормянской ЦРБ:

Ежегодно по чернобыльской программе выделяются денежные средства для приобретения медицинского оборудования. Так, в прошлом году учреждением был закуплен пульмоэкспресс, который выполняет флюорографию для сельского населения. Также был приобретен электрохирургический аппарат, которым работает врач-онколог. Глядя на райцентр сегодня, сложно представить, что 37 лет назад его существование было под угрозой.

Анна Корольчук, корреспондент:

Чернобыль стал темным пятном в истории Кормянского района. После 86-го года его покинуло 14 тысяч человек – это более половины населения. На карте появились белые пятна – с нее исчезни наименования 27 деревень.

Авария на ЧАЭС признана самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Последствия затронули два десятка стран, но основной удар пришелся на Беларусь. 115 тысяч ликвидаторов были уроженцами нашей земли, а материальный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Жизнь остановилась почти в полутысячи населенных пунктах, из-за рубежа настоятельно советовали закрыть южную часть Беларуси на замок. Но, как часто бывает, непопулярное на первых порах решение Президента оказалось верным. Сегодня мы занимаемся реабилитацией пострадавших территорий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если мы чернобыльскую проблему не решим в течение пяти лет, не определимся, что мы будем делать в будущем, особенно в эти пять лет на этих землях, никто не решит эту проблему. Боль уйдет. Из наших судеб уйдет Чернобыль. Останется ли в жизни, сердцах и судьбах наших детей и внуков эта боль, сказать трудно. Поэтому, чего бы нам ни стоило, мы должны сделать все для того, чтобы, возродив земли, вдохнуть в них жизнь. Из-за ЧАЭС Кормянский район потерял более половины населения – как там живут сейчас? На Кормянской земле о трагедии помнят и чтут память погибших земляков. Сегодня жители собрались на открытии обновленного мемориала отселенным деревням. Место знаковое, ведь практически в каждой семье есть связанные с катастрофой воспоминания.

Евгений Белаш, председатель Кормянского райисполкома:

В составе студенческого отряда работали в Хойникском районе. Там есть такая деревня Великий Бор, там строили так называемые чернобыльские поселки. Мои родители жили в Хойникском районе, в деревне Дворище. Для меня это действительно яркий пример, когда люди выселялись, не останавливались. В нашем доме какие-то семьи жили определенное количество времени. Те, кто остался жить на пострадавшей земле, делал выбор не разумом, а сердцем. Их надежды оправдались: глава государства и правительство бросили все силы и средства, чтобы вдохнуть в регионы новую жизнь. В ближайший год Корму ждет комплексное благоустройство – в поселке обновят производство, спортивные объекты, районную больницу и учреждения образования.

Перемены к лучшему ощущают и жители Ветки. После ремонта в городе открылись спортивная школа и центр социального обслуживания населения.