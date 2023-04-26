Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?

Новости Беларуси. С начала 2023 года производство молока в Беларуси выросло на 5 %. Добиться таких результатов удалось благодаря современным методам его производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране более полутора тысяч ферм с новейшим оборудованием. Санкции, введенные против нас, сыграли в обратном направлении. Мы не только не уменьшили экспорт молочной продукции, а наоборот, его нарастили, в том числе в страны Западной Европы. Между тем потенциал белорусской молочной отрасли далеко не исчерпан. На недостатки в сфере животноводства на днях указал глава государства. Юлия Мычка продолжит.

Сыр маасдам – 6,49. Голландский сырок, финский, российский сыр – 8,49. Давно не ели такой сыр-косичку.

Санкции на другом конце света. На полках супермаркета можно купить не только белорусские сыры, но муку и крупы российского происхождения. Цены, конечно, зашкаливают: раз в пять дороже, чем на родине продуктов. Но если учесть, что белорусская молочка попала сюда, по одной из версий, самолетом, то ценник вполне оправданный. Ностальгия стоит дорого. В США готовы отступить от своих принципов ради кусочка вкусного белорусского сыра. И, как оказалось, не только в США. Беларусь, несмотря на санкции, в 1,5 раза нарастила экспорт молочной продукции в Европу. Можем и больше, но для этого надо наращивать производство молока. И с этим есть проблемы. Глава государства на днях раскритиковал отрасль. Лукашенко: мы создали для скота дворцы. Мужики, мы зачем их строили? Подробности.

Чтобы не повторить ошибок соседей, когда «дворцы» для коров оказались пустыми, в Могилевской области пошли другим путем. К осени 2024 года в регионе построят 10 молочно-товарных комплексов. Это позволит увеличить объемы производства молока на 40 тысяч тонн. И пока стен еще нет, в яслях уже подрастает новое поколение для тех самых будущих «дворцов». Сельхозпредприятие «Могилевский ленок» для своего комплекса, который пока существует только на бумаге, уже вырастил 300 телят.

Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

У нас не хватало помещений животноводческих. Своими силами мы возвели это помещение на почти 150 голов телочек. 23 месяца – эти телочки становятся нетелями и должны заполнять наш комплекс.

Новый комплекс поможет хозяйству заметно плюсовать в молоке. Дойное стадо в 600 голов – это плюс 12 тонн молока в день и 40 % к нынешнему результату. При этом следует помнить: важны не просто цифры. Молоко – самый выгодный товар. У хозяйств, которые доят много, всегда большие доходы.

Юлия Мычка, корреспондент:

Если в масштабах страны корова – фактически валютная добытчица, то в рамках определенных предприятий она остается главной кормилицей.

Ирина Гагошкина, помощник бригадира сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Чем больше мы получим молока, тем будет больше заработная плата. Чтобы нам получить больше молока, это очень тяжелый технологический процесс, в котором заинтересован весь коллектив, начиная от руководства и заканчивая обыкновенным скотником.