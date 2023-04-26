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Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?

26 апреля 2023 18:53
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Новости Беларуси. С начала 2023 года производство молока в Беларуси выросло на 5 %. Добиться таких результатов удалось благодаря современным методам его производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране более полутора тысяч ферм с новейшим оборудованием. Санкции, введенные против нас, сыграли в обратном направлении. Мы не только не уменьшили экспорт молочной продукции, а наоборот, его нарастили, в том числе в страны Западной Европы. Между тем потенциал белорусской молочной отрасли далеко не исчерпан. На недостатки в сфере животноводства на днях указал глава государства.  

Юлия Мычка продолжит.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-1

Сыр маасдам – 6,49. Голландский сырок, финский, российский сыр – 8,49. Давно не ели такой сыр-косичку.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-4

Санкции на другом конце света. На полках супермаркета можно купить не только белорусские сыры, но муку и крупы российского происхождения. Цены, конечно, зашкаливают: раз в пять дороже, чем на родине продуктов. Но если учесть, что белорусская молочка попала сюда, по одной из версий, самолетом, то ценник вполне оправданный. Ностальгия стоит дорого. В США готовы отступить от своих принципов ради кусочка вкусного белорусского сыра. И, как оказалось, не только в США. Беларусь, несмотря на санкции, в 1,5 раза нарастила экспорт молочной продукции в Европу. Можем и больше, но для этого надо наращивать производство молока. И с этим есть проблемы. Глава государства на днях раскритиковал отрасль.  

Лукашенко: мы создали для скота дворцы. Мужики, мы зачем их строили? Подробности.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-7

Чтобы не повторить ошибок соседей, когда «дворцы» для коров оказались пустыми, в Могилевской области пошли другим путем. К осени 2024 года в регионе построят 10 молочно-товарных комплексов. Это позволит увеличить объемы производства молока на 40 тысяч тонн. И пока стен еще нет, в яслях уже подрастает новое поколение для тех самых будущих «дворцов». Сельхозпредприятие «Могилевский ленок» для своего комплекса, который пока существует только на бумаге, уже вырастил 300 телят.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-10

Олег Ивашкевич, директор сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:  
У нас не хватало помещений животноводческих. Своими силами мы возвели это помещение на почти 150 голов телочек. 23 месяца эти телочки становятся нетелями и должны заполнять наш комплекс.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-13

Новый комплекс поможет хозяйству заметно плюсовать в молоке. Дойное стадо в 600 голов – это плюс 12 тонн молока в день и 40 % к нынешнему результату. При этом следует помнить: важны не просто цифры. Молоко – самый выгодный товар. У хозяйств, которые доят много, всегда большие доходы.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-16

Юлия Мычка, корреспондент:  
Если в масштабах страны корова фактически валютная добытчица, то в рамках определенных предприятий она остается главной кормилицей.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-19

Ирина Гагошкина, помощник бригадира сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:  
Чем больше мы получим молока, тем будет больше заработная плата. Чтобы нам получить больше молока, это очень тяжелый технологический процесс, в котором заинтересован весь коллектив, начиная от руководства и заканчивая обыкновенным скотником.  

Белорусские сыры в магазинах США. Цены зашкаливают! Как работают санкции на другом конце света?-22

Сейчас в «Могилевском ленке» задумались над тем, как продлить продуктивную жизнь животным. Современная промышленная технология во всем мире не предполагает никаких нежностей по отношению к буренкам. В результате коровий век недолог. У нас в среднем на одну корову приходится около трех лактаций. Простыми словами, молоко она дает менее трех лет. Но чем больше этот срок, тем дешевле продукция.  

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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