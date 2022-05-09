Владимир Путин: «Наш общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего так много страданий людям»

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожелания мира, благополучия и процветания направляют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер. Так, президент России Владимир Путин в своем послании подчеркнул, что праздник Великой Победы поистине священный для всех россиян и белорусов.

Владимир Путин, президент России:

Сегодня наш общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего так много страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы. В этом – залог дальнейшего поступательного развития дружественных российско-белорусских отношений и упрочения Союзного государства. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые испытания и обеспечить достойное будущее для наших граждан.

Теплые слова белорусам также направили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана. Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.

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