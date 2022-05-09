Гендиректор СТВ: «Память – это не только возложить цветочки, это ещё и рассказывать о той великой трагедии»

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.
Разговаривать с нами с позиции силы – проигрышный вариант. Белорусы всегда только за мир и решение проблем исключительно путем диалога. И эту свою миролюбивую черту мы будем передавать из поколения в поколение как код, зашифрованный в генах.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
То, что на празднике много молодежи, это показывает, что есть преемственность поколений, что мы говорим об этом, о тех ужасах войны, мы чтим ветеранов, чтобы никогда не повторилась эта нацистская трагедия. Реванш неонацизма недопустим в Беларуси. Поэтому память – это не только возложить цветочки, это еще и рассказывать о той великой трагедии, которая проходила на нашей белорусской земле.
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