Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор

Новости Беларуси. Поезда на витебский железнодорожный вокзал 9 мая прибывают под живую музыку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У центрального входа в здание работает концертная площадка.
Новости Беларуси. Поезда на витебский железнодорожный вокзал 9 мая прибывают под живую музыку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У центрального входа в здание работает концертная площадка.
Этот День Победы порохом пропах. Этот праздник с сединою на висках.
Чудесно пели. Хорошо, приятно.
Это такой замечательный праздник, должен каждый принимать участие. Каждая организация, каждый житель нашей страны.
В исполнении мужской вокальной группы и народного хора железнодорожников звучат песни военных лет. «Возвращение», «Хатынь» – проникновенные мотивы не оставляют равнодушными.
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