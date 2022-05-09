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Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор

09 мая 2022 17:02
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Новости Беларуси. Поезда на витебский железнодорожный вокзал 9 мая прибывают под живую музыку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У центрального входа в здание работает концертная площадка.  

Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор-1

Этот День Победы порохом пропах. Этот праздник с сединою на висках.  

Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор-4

Чудесно пели. Хорошо, приятно.  

Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор-7

Это такой замечательный праздник, должен каждый принимать участие. Каждая организация, каждый житель нашей страны.  

В исполнении мужской вокальной группы и народного хора железнодорожников звучат песни военных лет. «Возвращение», «Хатынь» – проникновенные мотивы не оставляют равнодушными.  

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# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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