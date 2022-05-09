Поезда прибывают на концерт. У витебского вокзала выступает народный хор

Новости Беларуси. Поезда на витебский железнодорожный вокзал 9 мая прибывают под живую музыку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У центрального входа в здание работает концертная площадка.

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