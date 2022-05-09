«Создаёт риски госбезопасности Латвии». Что рассказал замгенпрокурора о расследовании дела о геноциде белорусского народа?
Новости Беларуси. Вернуть каждого безымянного бойца из небытия – задача не только для поисковиков, но и всех неравнодушных. Военные раны кровоточат до сих пор, боль объединяет сердца всех белорусов: от самых скромных профессий до высших должностных лиц. К нам присоединяется заместитель генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук.
Наталья Надольская, СТВ:
Великая Отечественная война стала проверкой на прочность для всего советского народа, в том числе и органов прокуратуры. Как воевали на фронтах и в тылу прокурорские работники?
Как воевали на фронтах и в тылу прокурорские работники?
Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Многие прокурорские работники поступили в состав действующей армии и выполняли боевые задачи в ее составе, ушли в партизаны, в подпольщики. Например, прокурор БССР Иван Ветров возглавил партизанское соединение на Полесье. Прокурор Лельчицкого района, а затем он занимал должность прокурора Гомельской области, Иван Ломако в момент эвакуации людей из Гомеля организовывал и подпольные отряды, организовывал эвакуацию музея Гомеля, сам вместе с музеем убыл в тыл за линию фронта, где выполнял задачи. Он принимал участие в формировании линейных батальонов, контролировал формирование и отправку боеприпасов к линии фронта. Прокурор Брестской области Прокофий Амилаев погиб в первые часы войны.
Как известно, фашисты уничтожали в первую очередь партийных, советских работников. Надежда Колотилина – работница прокуратуры, вместе с защитниками железнодорожного вокзала Бреста принимала непосредственное участие в этом. Она успела выйти из здания вокзала до его затопления фашистами. Затем она продолжила свою деятельность в партизанском отряде на Малоритчине.
Есть много героических страниц у прокурорских работников, но не только окончанием войны закончилась боевая деятельность прокуроров. Прокурор Жабчицкого района Виктор Морозов погиб после освобождения Беларуси в 1944 году от рук бандеровцев в ходе своих обычных функций, в ходе своей проводимой прокурорской проверки по организации лесозаготовок. Его зверски убили.
Сергей Прохоров, СТВ:
А кто воевал в вашей семье?
Сергей Хмарук:
Мой прадед Романюк Иван Леонтьевич с первых дней войны был в партизанском отряде. После образования бригады на базе этого отряда имени Кирова он в 1943 году стал комиссаром партизанского отряда Калинина в составе этой бригады. До окончания войны он был в составе этого партизанского отряда. Он возглавлял Лунинецкий подпольный райком партии, а после освобождения нашей Родины до 1946 года он был секретарем Лунинецкого райкома партии.
Наталья Надольская:
Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Скажите, к этой годовщине есть какие-то результаты, как идет расследование?
За год допрошены более 14 тысяч человек. Как продвигается расследование дела о геноциде белорусского народа?
Сергей Хмарук:
В апреле 2022 года исполнился год, как возбуждено Генеральной прокуратурой уголовное дело о геноциде белорусского народа. К настоящему моменту допрошены, вы только вдумайтесь – за год более 14 тысяч человек. Прокурорами была получена информация о 500 ранее неизвестных местах массового захоронения людей. Это титанический труд, огромный труд. Причем каждая информация, поступающая прокурорам, проверяется следственным путем, через архивы. В 2021 году в 12 местах массового захоронения были проведены раскопки.
В 2022 году еще 27 мест захоронений запланированы к раскопкам. И уже сейчас можно сказать, стало известно более чем о 100 массовых захоронениях людей, и эта информация также будет проверяться следователями и прокурором, которые расследуют это уголовное дело.
Наталья Надольская:
Охотно ли помогают другие? Я знаю, что вы делали запросы в другие страны.
Что Латвия ответила на запрос Беларуси по проживанию на ее территории карателей?
Сергей Хмарук:
Генеральная прокуратура обратилась в те страны, у которых была информация о проживании на их территории коллаборационистов, карателей, которые уничтожали народ на нашей территории. В книге, кстати, которую я принес с собой, есть ответ из Латвийской Республики. Здесь прямо указано на запрос Генеральной прокуратуры о предоставлении информации. Прямо записано, что предоставление такой информации создает риски государственной безопасности Латвии. О чем тут можно говорить?
Сергей Прохоров:
Сергей Константинович, сегодня торжественный день, сегодня праздник, 9 Мая, День Победы. Что бы вы пожелали белорусам сегодня?
Сергей Хмарук:
Прежде всего памяти и быть достойными Победы и памяти людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в такой красивой, прекрасной стране.
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