«Создаёт риски госбезопасности Латвии». Что рассказал замгенпрокурора о расследовании дела о геноциде белорусского народа?

Новости Беларуси. Вернуть каждого безымянного бойца из небытия – задача не только для поисковиков, но и всех неравнодушных. Военные раны кровоточат до сих пор, боль объединяет сердца всех белорусов: от самых скромных профессий до высших должностных лиц. К нам присоединяется заместитель генерального прокурора Беларуси Сергей Хмарук. Наталья Надольская, СТВ:

Великая Отечественная война стала проверкой на прочность для всего советского народа, в том числе и органов прокуратуры. Как воевали на фронтах и в тылу прокурорские работники? Как воевали на фронтах и в тылу прокурорские работники?

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Многие прокурорские работники поступили в состав действующей армии и выполняли боевые задачи в ее составе, ушли в партизаны, в подпольщики. Например, прокурор БССР Иван Ветров возглавил партизанское соединение на Полесье. Прокурор Лельчицкого района, а затем он занимал должность прокурора Гомельской области, Иван Ломако в момент эвакуации людей из Гомеля организовывал и подпольные отряды, организовывал эвакуацию музея Гомеля, сам вместе с музеем убыл в тыл за линию фронта, где выполнял задачи. Он принимал участие в формировании линейных батальонов, контролировал формирование и отправку боеприпасов к линии фронта. Прокурор Брестской области Прокофий Амилаев погиб в первые часы войны. Как известно, фашисты уничтожали в первую очередь партийных, советских работников. Надежда Колотилина – работница прокуратуры, вместе с защитниками железнодорожного вокзала Бреста принимала непосредственное участие в этом. Она успела выйти из здания вокзала до его затопления фашистами. Затем она продолжила свою деятельность в партизанском отряде на Малоритчине. Есть много героических страниц у прокурорских работников, но не только окончанием войны закончилась боевая деятельность прокуроров. Прокурор Жабчицкого района Виктор Морозов погиб после освобождения Беларуси в 1944 году от рук бандеровцев в ходе своих обычных функций, в ходе своей проводимой прокурорской проверки по организации лесозаготовок. Его зверски убили. Сергей Прохоров, СТВ:

А кто воевал в вашей семье?

Сергей Хмарук:

Мой прадед Романюк Иван Леонтьевич с первых дней войны был в партизанском отряде. После образования бригады на базе этого отряда имени Кирова он в 1943 году стал комиссаром партизанского отряда Калинина в составе этой бригады. До окончания войны он был в составе этого партизанского отряда. Он возглавлял Лунинецкий подпольный райком партии, а после освобождения нашей Родины до 1946 года он был секретарем Лунинецкого райкома партии. Наталья Надольская:

Генеральная прокуратура расследует уголовное дело о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Скажите, к этой годовщине есть какие-то результаты, как идет расследование? За год допрошены более 14 тысяч человек. Как продвигается расследование дела о геноциде белорусского народа?