Виталий Уткин о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС: мы их должны чтить как победителей. Они победили
Новости Беларуси. Одну из самых страшных техногенных катастроф, которая произошла в Беларуси 35 лет назад, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Тогда в 01:23 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Каждый пятый белорус пострадал тем или иным образом от этой аварии.
Илья Бегун: нужно не бояться освещать политизированные события, привести к тому, что мирный атом даёт сегодня
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Получается такая история, что мирный атом для нас тоже становится большой проблемой, потому что строительство нашей Белорусской АЭС резко каким-то образом оказалось проблемой для Литвы, причем строительство двух энергоблоков, например, в Польше, не является для них проблемой. В Финляндии. Все развивают атомную энергетику. Возможно, под Минском появилась бы на месте ТЭЦ-5 тоже атомная электростанция, если бы не случился взрыв в Чернобыле. Много конспирологии по поводу того, что это была диверсия, и, вполне возможно, это один из символов развала Советского Союза, причина развала Советского Союза. И сейчас нам в головы вбивают, что это опасно. Тот же самый вчерашний взлом сайта Белорусской АЭС с написанным текстом, что она опасная – это же тоже перед «Шляхам» являлось определенной ментальной напиткой.
Вадим Боровик, политолог:
Им же обидно, они Игналинскую закрыли. Их заставили, изнасиловали, они показывают свою недееспособность полноценную, а мы построили, и они у нас будут покупать электроэнергию. Понимаете, до чего доходит?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Кстати, это даже был не взлом, сайт БелАЭС был в порядке, это была диверсия на уровне провайдера кого-то из смелых, бравых молодчиков. Сайт был в порядке, там немножко другие технические нюансы.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На фоне этой трагедии мы должны сказать, что сегодня белорусский народ победил. И как мы победили в Великой Отечественной войне, так мы победили и приручили мирный атом.
Алена Сырова, ведущая:
Цитата главы государства. Он сегодня очень красноречиво высказался на сей счет. Как раз о белорусском народе и о том, что нам это дало.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени!
Алена Сырова:
Люди, которые несмотря ни на что взяли себя в руки, победили свой страх и живут там полноценной жизнью – это то, чему стоит поучиться.
Кирилл Казаков:
Если говорить об экономике, из-за климатических изменений на юге Беларуси появился еще один пояс природный, климатический, в котором можно выращивать еще какие-то доселе невиданные в произрастании у нас ягоды и фрукты. Условные арбузы. Это территория, одна из самых плодородных, у нас оказалась заражена. Но за 35 лет мы действительно вложили в эти территории интеллектуальную силу, финансовые вещи и провели там кучу всяких разных экспериментов. Президент личным опытом показал и проехал. Получается, что мы можем называть это «Чарнобыльскім шляхам».
Может быть, «Чарнобыльскі шлях» государству использовать с точки зрения победы над той проблемой? Я, может, не очень популярную вещь выскажу, но мы сейчас делаем это трагедией. Мы отдаем эту идеологему в руки оппозиции. Может быть, каким-то образом переформатировать и то, что мы сейчас сделали, что возродили территорию, туда приехали люди – на уровне государственного праздника сделать? Может быть, какой-то акции. Если мы говорим о том, что это победа.
Виталий Уткин:
Если мы посчитаем, сколько сегодня в мире атомных электростанций, и не дай бог где-то произойдет какая-то проблема, то к кому поедут за опытом? К нам. За нашей победой. Вы правильно говорите. За нашей победой, потому что мы уже 30 лет здесь. И мир поедет к нам, у нас изучать этот опыт, как в такой ситуации дальше жить.
Кирилл Казаков:
Да, я прекрасно понимаю, что 26 апреля – дата скорбная, но каким-то образом. В Год народного единства мы же собираем не только весь наш народ разных политических взглядов, национальностей, религий. Может, собрать некий музей формирования белорусской национальности, государственности?
Вадим Боровик:
День мирного атома Беларуси. Возвели АЭС, и в этой концепции, что мы можем преодолевать последствия, можем осваивать мирный атом. Потому что многие не понимают, что такое атомная станция. Это технологии, это подготовка специалистов, мы сегодня эти услуги способны экспортировать, потому что специалистов в мире мало, и в Беларусь уже несколько стран обращались за помощью в строительстве вот этих станций за рубежом. Не праздник, но День мирного атома.
Виталий Уткин:
Мы не говорим о празднике. Мы говорим, что людей, которые рядом с нами, уже после слова ликвидатор мы их сегодня должны чтить как победителей. Они победили.
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