Виталий Уткин о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС: мы их должны чтить как победителей. Они победили

Новости Беларуси. Одну из самых страшных техногенных катастроф, которая произошла в Беларуси 35 лет назад, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Тогда в 01:23 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Каждый пятый белорус пострадал тем или иным образом от этой аварии.

Илья Бегун: нужно не бояться освещать политизированные события, привести к тому, что мирный атом даёт сегодня Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Получается такая история, что мирный атом для нас тоже становится большой проблемой, потому что строительство нашей Белорусской АЭС резко каким-то образом оказалось проблемой для Литвы, причем строительство двух энергоблоков, например, в Польше, не является для них проблемой. В Финляндии. Все развивают атомную энергетику. Возможно, под Минском появилась бы на месте ТЭЦ-5 тоже атомная электростанция, если бы не случился взрыв в Чернобыле. Много конспирологии по поводу того, что это была диверсия, и, вполне возможно, это один из символов развала Советского Союза, причина развала Советского Союза. И сейчас нам в головы вбивают, что это опасно. Тот же самый вчерашний взлом сайта Белорусской АЭС с написанным текстом, что она опасная – это же тоже перед «Шляхам» являлось определенной ментальной напиткой.

Вадим Боровик, политолог:

Им же обидно, они Игналинскую закрыли. Их заставили, изнасиловали, они показывают свою недееспособность полноценную, а мы построили, и они у нас будут покупать электроэнергию. Понимаете, до чего доходит?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Кстати, это даже был не взлом, сайт БелАЭС был в порядке, это была диверсия на уровне провайдера кого-то из смелых, бравых молодчиков. Сайт был в порядке, там немножко другие технические нюансы. Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На фоне этой трагедии мы должны сказать, что сегодня белорусский народ победил. И как мы победили в Великой Отечественной войне, так мы победили и приручили мирный атом.

Алена Сырова, ведущая:

Цитата главы государства. Он сегодня очень красноречиво высказался на сей счет. Как раз о белорусском народе и о том, что нам это дало. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили урок, завещанный нашими отцами и дедами: никогда не сдаваться и не вставать на колени! Алена Сырова:

Люди, которые несмотря ни на что взяли себя в руки, победили свой страх и живут там полноценной жизнью – это то, чему стоит поучиться.

Кирилл Казаков:

Если говорить об экономике, из-за климатических изменений на юге Беларуси появился еще один пояс природный, климатический, в котором можно выращивать еще какие-то доселе невиданные в произрастании у нас ягоды и фрукты. Условные арбузы. Это территория, одна из самых плодородных, у нас оказалась заражена. Но за 35 лет мы действительно вложили в эти территории интеллектуальную силу, финансовые вещи и провели там кучу всяких разных экспериментов. Президент личным опытом показал и проехал. Получается, что мы можем называть это «Чарнобыльскім шляхам». Может быть, «Чарнобыльскі шлях» государству использовать с точки зрения победы над той проблемой? Я, может, не очень популярную вещь выскажу, но мы сейчас делаем это трагедией. Мы отдаем эту идеологему в руки оппозиции. Может быть, каким-то образом переформатировать и то, что мы сейчас сделали, что возродили территорию, туда приехали люди – на уровне государственного праздника сделать? Может быть, какой-то акции. Если мы говорим о том, что это победа.