Илья Бегун: какой запрос в этом «Чернобыльском шляхе»? Чтобы что – объявить полураспад?

Новости Беларуси. Одну из самых страшных техногенных катастроф, которая произошла в Беларуси 35 лет назад, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Тогда в 01:23 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Каждый пятый белорус пострадал тем или иным образом от этой аварии.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Илья, скажите, эти кадры почти 20-летней давности – насколько это все похоже на акцию солидарности с пострадавшими людьми, насколько это похоже на панихиду?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»: Абсолютно не похоже, потому что нет конкретики в данном мероприятии. Если бы они собрались обсудить, к примеру, недостаточность мер по обеззараживанию территории, по инициативам касаемо инвестиций туда выделяемых средств, я бы понял, что это сейчас было бы актуально. И тогда даже это, может быть, было актуально. Но это выглядит просто как повод, простите, собраться выпить. Только на политический манер.

Кирилл Казаков:

А вот в этом году, когда вообще в принципе не определено место, не определена стратегия, называется такой лозунг, что мы сейчас выходим против идеологического Чернобыля, политического Чернобыля. Почему Чернобыль в Беларуси вдруг резко стал политической и замысловатой идеей нашей оппозиции? Чего хотят добиться или это просто повод в очередной раз выйти на улицу?

Илья Бегун:

Это не более чем прикрытие. Потому что если мы, как все уже внимательно следили за лозунгами псевдолидеров оппозиционных, то уже выходим – в церковь идем, чтобы не задерживали, то еще что-то, третье, десятое.