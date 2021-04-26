Илья Бегун: какой запрос в этом «Чернобыльском шляхе»? Чтобы что – объявить полураспад?
Новости Беларуси. Одну из самых страшных техногенных катастроф, которая произошла в Беларуси 35 лет назад, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Тогда в 01:23 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Каждый пятый белорус пострадал тем или иным образом от этой аварии.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Илья, скажите, эти кадры почти 20-летней давности – насколько это все похоже на акцию солидарности с пострадавшими людьми, насколько это похоже на панихиду?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:
Абсолютно не похоже, потому что нет конкретики в данном мероприятии. Если бы они собрались обсудить, к примеру, недостаточность мер по обеззараживанию территории, по инициативам касаемо инвестиций туда выделяемых средств, я бы понял, что это сейчас было бы актуально. И тогда даже это, может быть, было актуально. Но это выглядит просто как повод, простите, собраться выпить. Только на политический манер.
Кирилл Казаков:
А вот в этом году, когда вообще в принципе не определено место, не определена стратегия, называется такой лозунг, что мы сейчас выходим против идеологического Чернобыля, политического Чернобыля. Почему Чернобыль в Беларуси вдруг резко стал политической и замысловатой идеей нашей оппозиции? Чего хотят добиться или это просто повод в очередной раз выйти на улицу?
Илья Бегун:
Это не более чем прикрытие. Потому что если мы, как все уже внимательно следили за лозунгами псевдолидеров оппозиционных, то уже выходим – в церковь идем, чтобы не задерживали, то еще что-то, третье, десятое.
Кирилл Казаков:
Картинка нужна.
Илья Бегун:
Надо просто прикрытие. Это не более чем повод. У любых протестов, которые проходят в Европе, если мы проведем аналогию какую-то, они имеют четкую, конкретную, понятную цель. Где-то повысить зарплату, где-то снизить какой-то налог. Какой здесь запрос в этом «Чернобыльском шляхе»? Чтобы что – объявить полураспад?