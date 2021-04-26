«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?

Новости Беларуси. Создание собственной вакцины против COVID-19 – это не просто разговоры. Белорусские ученые рассказали, на каком этапе разработка препарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже выбрано несколько наиболее подходящих для работы штаммов. Следующий шаг – доклинические испытания. Сейчас над иммунным продуктом работают химики, биологи и вирусологи. Только в лаборатории контроля качества РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в подчинении более 130 единиц современного аналитического оборудования.





Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы сегодня проводим постоянный мониторинг, с одной стороны, всех завозных штаммов на территорию нашей страны, то есть осуществляется скрининг образцов положительных пациентов, которые прибыли из-за рубежа.

Вероника Шиманович, заведующая лабораторией контроля качества РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы должны определить, насколько эта вакцина эффективна, мы должны определить количество антигена, это все нормируется, чтобы вакцина действовала именно так, как мы хотим. Чтобы она защищала людей.