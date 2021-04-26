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«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?

26 апреля 2021 19:16
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Новости Беларуси. Создание собственной вакцины против COVID-19 – это не просто разговоры. Белорусские ученые рассказали, на каком этапе разработка препарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?-1

Так, уже выбрано несколько наиболее подходящих для работы штаммов. Следующий шаг – доклинические испытания. Сейчас над иммунным продуктом работают химики, биологи и вирусологи. Только в лаборатории контроля качества РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в подчинении более 130 единиц современного аналитического оборудования.

«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?-4


Елена Гасич, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Мы сегодня проводим постоянный мониторинг, с одной стороны, всех завозных штаммов на территорию нашей страны, то есть осуществляется скрининг образцов положительных пациентов, которые прибыли из-за рубежа.

«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?-7

Вероника Шиманович, заведующая лабораторией контроля качества РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Мы должны определить, насколько эта вакцина эффективна, мы должны определить количество антигена, это все нормируется, чтобы вакцина действовала именно так, как мы хотим. Чтобы она защищала людей.

«Должны определить количество антигена». Как в Беларуси изучают штаммы коронавируса и когда ждать свою вакцину?-10

Как отмечают специалисты, прототип вакцины планируют получить уже к осени, а провести клинические испытания – в 2022 году. К слову, чтобы быстрее в будущем справиться с вирусом, все штаммы белорусской формулы после разработки будут храниться в республиканской коллекции патогенных биологических агентов.

# Коронавирус # общество # Елена Гасич # Вероника Шиманович # Фотофакт

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