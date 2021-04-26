Вадим Боровик: надели маски с обозначением радиации и идут, выкладывают фотографию для Instagram – какая я красивая

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Вадим Боровик, политолог:

Такая напрашивается фраза – ничего нет святого. Самые святые даты. Даже когда они в Куропатах бегали вместо того, чтобы просто собраться, субботник провести, мусор за собой убрать, который они там оставляют. Им мешало – там две автозаправки рядом, построили ресторан, они устраивали на этом спекуляцию.

Сегодня утром – куда там 30 лет? Каких-то 10-15 сумасшедших надели маски с обозначением радиации и идут. Посмотрите, что они делают. Они выкладывают фотографию, перфоманс для Instagram – какая я красивая. Знаете, они напоминают: есть такой идиот в России, другого слова не придумаю, который на Красной площади, где мы флаги поверженных фашистов бросали на землю, он прибил свои гениталии к Красной площади. Вот это такие же маразматики. На трагедии.