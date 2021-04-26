Илья Бегун: нужно не бояться освещать политизированные события, привести к тому, что мирный атом даёт сегодня

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил»:

Проблема в том, что у нас в Беларуси, да и, в принципе, во многих странах люди очень плохо относятся к понятию использованию атома, именно мирного атома. К примеру, МРТ даже. Ток, который сейчас на раннем этапе позволяет выявлять и диагностировать многие заболевания, раньше назывался ЯМРТ. Ядерно-магнитная резонансная томограмма, но люди боялись этой процедуры – убрали слово ядерная.

У нас, на мой взгляд, не хватает в школе как раз таки во время уроков, в том числе исторических, более современной истории Беларуси, хороших экспозиций в Минске и, может, даже в областных центрах. По аналогии с израильским музеем геноцида Яд ва-Шем, где всю историческую хронологию события можно пройти и прийти в последних залах к тому, что есть государство сейчас. То же самое у нас: совместить историю этого события с историей. Не бояться освещать эти политизированные события, как «Чарнобыльскі шлях», и привести к тому, что мирный атом дает сегодня. Какие у нас онкологические центры в Боровлянах присутствуют, что к нам ездят из разных стран даже именно пользоваться продукцией мирного атома. Для того чтобы людям дать уже понять, что ядерные исследования – это не страшно.