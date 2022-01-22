«Вирус оказался мутирующим, сложным». Чего ожидать от COVID-19 в ближайшем будущем и причём здесь Президент?

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы « Большой город » на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Очень показательно: когда наш глава государства задал этот вопрос на саммите глав СНГ Анне Поповой, ведущему специалисту в Российской Федерации, она подтвердила, что прогнозы – дело очень неблагодарное, их достаточно сложно строить. Ни один прогноз, который был построен в нашей стране, полностью не оправдался, потому что вирус оказался мутирующим, сложным, непредсказуемым, не укладывающимся в типичные законы эпидемиологии. Поэтому наша задача не столько прогнозировать, сколько быть готовыми к различным вариантам развития событий. Как с большим количеством заболевших взрослых, так и с большим количеством заболевшей молодежи, детей. Это те вопросы, которые прорабатывает и комитет по здравоохранению, и Министерство здравоохранения.

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