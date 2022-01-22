Как справиться с последствиями коронавирусной инфекции? Рассказываем, что для этого сделали в белорусских больницах
Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Насколько активно сейчас больницы возвращаются к обычному режиму работы?
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Сегодня у нас в ожидании 50 коек неврологического отделения БСМП, где мы завершаем подвод точек кислорода. И если мы сохраним такие же уровни заболеваемости, как и сейчас, то в ближайшее время мы выведем и эти 50 точек. То есть это работа фактически живая и зависит от заболеваемости. У нас нет ни одного учреждения, которое работает только на коронавирусную инфекцию. Даже инфекционные наши больницы – и детские, и взрослые – все равно продолжают оказывать помощь пациентам с другими инфекционными заболеваниями. Все наши крупные больницы, которые принимают сегодня пациентов с коронавирусом – это и 4-я больница, и 5-я городская клиническая больница, и 6-я, и 10-я – оказывают определенные виды плановой помощи нашим пациентам. При необходимости у нас есть определенные графики, планы, мы достаточно быстро развернем коечный фонд обратно. Но мы нацеливаем и работу стационарного и амбулаторно-поликлинического звена в этот светлый промежуток низкой заболеваемости, низкого поступления в наши учреждения максимально оказать необходимую помощь пациентам с другими заболеваниями.
Юлия Алексеюк:
Переболевшие ковидом зачастую сталкиваются с последствиями болезни. Как вы посоветуете возвращаться к привычной жизни?
Елена Богдан:
После коронавируса есть ряд пациентов, которые длительно являются зависимыми от кислорода. У них уже нет активного коронавируса. Я не буду говорить о том, что иногда присутствует психологическая зависимость от кислорода, особенно у тех, кто достаточно тяжело перенес это заболевание. Мы будем говорить о тех, кому это объективно нужно. Нами создано отделение на 30 коек, куда переводятся такие пациенты на длительное долечивание, реабилитацию, лечебную физкультуру и, естественно, кислородотерапию, постепенно отучая человека от нее. Это первое. Второе – на базе нашего городского центра фтизиопульмонологии тоже проработан вопрос, мы начали оказание медицинской помощи пациентам, которые перенесли тяжелую коронавирусную инфекцию. На основании приказа комитета по здравоохранению там возможно выполнение и дополнительных исследований, включая компьютерную томографию, чтобы видеть в динамике, что в легких. Также там будет организована работа дневного стационара. И, естественно, это работа реабилитации.
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