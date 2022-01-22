Как справиться с последствиями коронавирусной инфекции? Рассказываем, что для этого сделали в белорусских больницах

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан. Юлия Алексеюк, ведущая:

Насколько активно сейчас больницы возвращаются к обычному режиму работы?

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Сегодня у нас в ожидании 50 коек неврологического отделения БСМП, где мы завершаем подвод точек кислорода. И если мы сохраним такие же уровни заболеваемости, как и сейчас, то в ближайшее время мы выведем и эти 50 точек. То есть это работа фактически живая и зависит от заболеваемости. У нас нет ни одного учреждения, которое работает только на коронавирусную инфекцию. Даже инфекционные наши больницы – и детские, и взрослые – все равно продолжают оказывать помощь пациентам с другими инфекционными заболеваниями. Все наши крупные больницы, которые принимают сегодня пациентов с коронавирусом – это и 4-я больница, и 5-я городская клиническая больница, и 6-я, и 10-я – оказывают определенные виды плановой помощи нашим пациентам. При необходимости у нас есть определенные графики, планы, мы достаточно быстро развернем коечный фонд обратно. Но мы нацеливаем и работу стационарного и амбулаторно-поликлинического звена в этот светлый промежуток низкой заболеваемости, низкого поступления в наши учреждения максимально оказать необходимую помощь пациентам с другими заболеваниями.