«Готовимся к тому, что возможна ещё одна волна». Вот чем оборудуют минские больницы для лечения COVID-19
Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Хватает ли в Беларуси препаратов для лечения COVID-19?
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Препаратов для лечения COVID-19 хватает. Мы находимся на спаде четвертой волны, вышли на такое плато. Мы прогнозируем и готовимся к тому, что возможна еще одна волна, поэтому сделанное только за последний месяц – в Минске мы дополнительно провели 860 точек кислорода в наших учреждениях – эта работа продолжается и сейчас. Потому что поставлена задача, и мы должны каждую койку в наших учреждениях Минска (и по стране точно такая же задача поставлена) оснастить точкой подведения кислорода. Это касается как взрослых, так и детских учреждений.
Плюс дополнительно мы прорабатываем вопросы, обеспечиваем наши поликлиники в обязательном порядке точками подвода или точками, которые позволят обеспечить пациента до приезда скорой медицинской помощи кислородом. Это может быть и кислородный концентратор. Где наши новые поликлиники, которые реконструированы или построены, где есть операционные, там есть и стационарные точки кислорода. Поэтому скорая медицинская помощь в обязательном порядке, обеспечены все бригады необходимыми устройствами – кислородным, концентратами, кислородными баллонами, чтобы обеспечить на время транспортировки пациента кислородом. Это, наверное, первая задача.
Вторая задача – создать резерв лекарственных средств. Из резервного фонда Мингорисполкома в декабре системе здравоохранения было выделено 15 миллионов белорусских рублей, чтобы мы закупили необходимые лекарственные средства. Эти деньги полностью освоены, и мы запас лекарственных средств на ближайший период уже сделали. Плюс по линии Министерства здравоохранения продолжаются республиканские закупки. Прежде всего таких препаратов (мы его покупали и за местный, и за республиканский бюджет) как «Ремдесивир», который показал свою высокую эффективность на штамм «дельта». Покупали и за счет местных бюджетов.
Плюс, конечно, сделаны запасы гормонов, низкомолекулярных гепаринов, антибиотиков, инфузионных растворов. Это тот вопрос, который ежедневно находится на контроле не только комитета по здравоохранению – Министерства здравоохранения, Совета Республики. По Минску раз в неделю проводятся селекторные совещания, где каждый руководитель докладывает о ситуации в его учреждении и о проблемных вопросах, если такие есть, по оказанию помощи пациентам с ковидом. Эта работа была выстроена еще во время второй волны, она показала свою эффективность. и она продолжается, несмотря на то, что принимают участие такие высокие должностные лица, у которых есть и другие достаточно важные государственные задачи.
Это показывает ту роль государства, которую оно оказало во время коронавирусной инфекции. Ведь если бы не принятые решения, начиная от переориентации нашей промышленности на пошив средств индивидуальной защиты и важных поручений по созданию собственной вакцины, то так достойно наша страна не прошла бы эти два года. Уже два года мы живем с коронавирусом, скоро будет. Это февраль 2020 года, когда вирус пришел в нашу страну. Но опыт Республики Беларусь показал, что именно так и необходимо было выстраивать и работу экономики, и работу с общественностью, и самое главное работу системы здравоохранения.
Читайте также:
Елена Богдан: какова эпидобстановка в Беларуси и как определить сипмтомы штамма «омикрон»
В Беларуси начали прививать от ковида подростков. Как к детской вакцинации относятся родители?
Можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела? Рассказываем, как поступить