«Готовимся к тому, что возможна ещё одна волна». Вот чем оборудуют минские больницы для лечения COVID-19

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан. Юлия Алексеюк, ведущая:

Хватает ли в Беларуси препаратов для лечения COVID-19?

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Препаратов для лечения COVID-19 хватает. Мы находимся на спаде четвертой волны, вышли на такое плато. Мы прогнозируем и готовимся к тому, что возможна еще одна волна, поэтому сделанное только за последний месяц – в Минске мы дополнительно провели 860 точек кислорода в наших учреждениях – эта работа продолжается и сейчас. Потому что поставлена задача, и мы должны каждую койку в наших учреждениях Минска (и по стране точно такая же задача поставлена) оснастить точкой подведения кислорода. Это касается как взрослых, так и детских учреждений.

Плюс дополнительно мы прорабатываем вопросы, обеспечиваем наши поликлиники в обязательном порядке точками подвода или точками, которые позволят обеспечить пациента до приезда скорой медицинской помощи кислородом. Это может быть и кислородный концентратор. Где наши новые поликлиники, которые реконструированы или построены, где есть операционные, там есть и стационарные точки кислорода. Поэтому скорая медицинская помощь в обязательном порядке, обеспечены все бригады необходимыми устройствами – кислородным, концентратами, кислородными баллонами, чтобы обеспечить на время транспортировки пациента кислородом. Это, наверное, первая задача.

Вторая задача – создать резерв лекарственных средств. Из резервного фонда Мингорисполкома в декабре системе здравоохранения было выделено 15 миллионов белорусских рублей, чтобы мы закупили необходимые лекарственные средства. Эти деньги полностью освоены, и мы запас лекарственных средств на ближайший период уже сделали. Плюс по линии Министерства здравоохранения продолжаются республиканские закупки. Прежде всего таких препаратов (мы его покупали и за местный, и за республиканский бюджет) как «Ремдесивир», который показал свою высокую эффективность на штамм «дельта». Покупали и за счет местных бюджетов. Плюс, конечно, сделаны запасы гормонов, низкомолекулярных гепаринов, антибиотиков, инфузионных растворов. Это тот вопрос, который ежедневно находится на контроле не только комитета по здравоохранению – Министерства здравоохранения, Совета Республики. По Минску раз в неделю проводятся селекторные совещания, где каждый руководитель докладывает о ситуации в его учреждении и о проблемных вопросах, если такие есть, по оказанию помощи пациентам с ковидом. Эта работа была выстроена еще во время второй волны, она показала свою эффективность. и она продолжается, несмотря на то, что принимают участие такие высокие должностные лица, у которых есть и другие достаточно важные государственные задачи.