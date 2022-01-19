Можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела? Рассказываем, как поступить
Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Нужно ли проверять количество антител, прежде чем сделать вакцинацию?
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Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:
Нет, не нужно.
Юлия Алексеюк:
А если все-таки у человека большое количество антител, не будет ли во вред то, что после этого еще и вакцинация?
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Елена Богдан:
Во вред не будет, потому что когда мы проверяем антитела, мы смотрим только одну ветку иммунитета. Плюс есть рекомендации, эти рекомендации международные, ВОЗовские, на их основе, с учетом опыта и наших специалистов, созданы рекомендации Министерства здравоохранения. Там четко прописано, что необходимости в этом нет. Здесь самым главным является период после перенесенного заболевания, период после вакцинации, чтобы проводить ревакцинацию. Или после заболевания проводить вакцинацию. Поэтому я хочу еще раз акцентировать внимание: 5-6 месяцев после вакцинации, и уже необходимо идти на ревакцинацию. После заболевания, спустя 4-5 месяцев, надо приходить к нам на вакцинацию.