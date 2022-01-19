Можно ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела? Рассказываем, как поступить

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Нужно ли проверять количество антител, прежде чем сделать вакцинацию?