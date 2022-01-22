Половина ДТП связана с погодными условиями. В ГАИ напоминают о правилах безопасности на зимней дороге

Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 22 января, оказалась во власти снежной стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам, в эти выходные погодные условия ухудшатся. Некомфортно будет сегодня и завтра.
Новости Беларуси. Беларусь сегодня, 22 января, оказалась во власти снежной стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам, в эти выходные погодные условия ухудшатся. Некомфортно будет сегодня и завтра.
Местами ожидается снег, сильный ветер и даже метель. Водителям нужно быть осторожнее на дорогах: на отдельных участках гололедица. В Госавтоинспекции напоминают о соблюдении скоростного режима и рекомендуют не оставлять авто на краю проезжей части.
Это поможет снегоуборочной технике быстрее и лучше справиться со своими задачами.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Анализ происшествий в зимний период нам говорит о том, что практически половина всех ДТП именно зимой – это лобовые столкновения. И их можно связать именно с погодными условиями. В основном это те случаи, когда водители едут, например, по немного заснеженной проезжей части, пытаются обогнать впереди идущее транспортное средство, в результате не справляются с управлением, автомобиль заносит либо раскручивает. И водитель оказывается либо на встречной полосе движения, либо в кювете. Поэтому водители должны понимать: когда выпадают осадки, даже если дорога посыпана, это не значит, что она безопасна для передвижения, и водитель в этом случае должен выбирать минимальную скорость. То есть тише едешь – дальше будешь. Это золотое правило, которым должны руководствоваться водители.
Для пешеходов не будет лишним обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть на видном месте в поле зрения водителей.