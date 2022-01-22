Половина ДТП связана с погодными условиями. В ГАИ напоминают о правилах безопасности на зимней дороге

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Анализ происшествий в зимний период нам говорит о том, что практически половина всех ДТП именно зимой – это лобовые столкновения. И их можно связать именно с погодными условиями. В основном это те случаи, когда водители едут, например, по немного заснеженной проезжей части, пытаются обогнать впереди идущее транспортное средство, в результате не справляются с управлением, автомобиль заносит либо раскручивает. И водитель оказывается либо на встречной полосе движения, либо в кювете. Поэтому водители должны понимать: когда выпадают осадки, даже если дорога посыпана, это не значит, что она безопасна для передвижения, и водитель в этом случае должен выбирать минимальную скорость. То есть тише едешь – дальше будешь. Это золотое правило, которым должны руководствоваться водители.