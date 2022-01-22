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Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии

22 января 2022 12:41
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Стюша Тайм, блогер:  
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с Ксенией. Она не только курсантка авиационного факультета Военной академии, но и очень талантливая девушка. Расскажи, чем увлекаешься.  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-1

Ксения Здрок, курсант Военной академии РБ:  
Я пою, участвую в различных концертах от Военной академии.  

Стюша Тайм:  
Как давно ты занимаешься вокалом, поешь?  

Ксения Здрок:  
Вокалом занимаюсь с детства, но нигде не училась. Это, так сказать, дар. Передалось от бабушки и от тети родной.  

Стюша Тайм:  
Расскажи про ваш клуб самодеятельности при Военной академии пару слов.  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-4

Ксения Здрок:  
Занимаемся в этом клубе почти каждый день, а также участвуем в различных акциях. Например, недавно участвовали в акции «Наши дети». Ездили в детский дом, в интернат. Там исполняли песни, дарили детям праздник и подарки.  

Стюша Тайм:  
Сложно совмещать творчество и учебу в Военной академии?  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-7

Ксения Здрок:  
Мне очень сложно, но я стараюсь. Преподаватели мне оказывают огромную поддержку, поэтому в итоге у меня все получается.  

Стюша Тайм:  
В каких конкурсах ты уже, возможно, побеждала?  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-10

Ксения Здрок:  
В апреле 2021 года я участвовала в конкурсе грации и таланта «Королева студенчества – 2021». Зрители определили, что я должна стать королевой студенчества – 2021 онлайн.  

Стюша Тайм:  
Телезрители, возможно, тоже голосовали. Спасибо огромное. Расскажи про свой репертуар.  

Ксения Здрок:  
Репертуар у меня в основном патриотический, иногда только на дискотеках можно попсу, так сказать, спеть. В основном это патриотические песни про родину, про офицеров.  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-13

Стюша Тайм:  
У тебя есть преподаватели или ты сама готовишься?  

Ксения Здрок:  
У меня здесь есть преподаватель, Семуха Полина, она меня готовит к различным концертам и конкурсам.  

Стюша Тайм:  
Ты учишься в Военной академии, получаешь серьезное образование, и тут песни, пляски, конкурсы какие-то. Как ты считаешь, нужно это все в нашем военном образовании в наше время?  

Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии-16

Ксения Здрок:  
Я считаю, что это нужно. Часто после концертов мне говорят спасибо ребята, преподаватели, офицеры, потому что действительно мои песни поднимают им дух и они готовы дальше служить своей стране и бороться за нее.  

Стюша Тайм:  
Пару слов зрителям, которые будут нас смотреть. Что бы ты хотела пожелать?  

Ксения Здрок:  
Всем ребятам желаю никогда не останавливаться на своих результатах. Только вперед, только к своей цели. Будьте здоровы и любите свою страну.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Стюша Тайм # Ксения Здрок # Семуха Полина # Фотофакт

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