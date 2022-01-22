Красавица, спортсменка, певица. В рубрике «Таланты Беларуси» рассказываем про студентку Военной академии

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с Ксенией. Она не только курсантка авиационного факультета Военной академии, но и очень талантливая девушка. Расскажи, чем увлекаешься.

Ксения Здрок, курсант Военной академии РБ:

Я пою, участвую в различных концертах от Военной академии. Стюша Тайм:

Как давно ты занимаешься вокалом, поешь? Ксения Здрок:

Вокалом занимаюсь с детства, но нигде не училась. Это, так сказать, дар. Передалось от бабушки и от тети родной. Стюша Тайм:

Расскажи про ваш клуб самодеятельности при Военной академии пару слов.

Ксения Здрок:

Занимаемся в этом клубе почти каждый день, а также участвуем в различных акциях. Например, недавно участвовали в акции «Наши дети». Ездили в детский дом, в интернат. Там исполняли песни, дарили детям праздник и подарки. Стюша Тайм:

Сложно совмещать творчество и учебу в Военной академии?

Ксения Здрок:

Мне очень сложно, но я стараюсь. Преподаватели мне оказывают огромную поддержку, поэтому в итоге у меня все получается. Стюша Тайм:

В каких конкурсах ты уже, возможно, побеждала?

Ксения Здрок:

В апреле 2021 года я участвовала в конкурсе грации и таланта «Королева студенчества – 2021». Зрители определили, что я должна стать королевой студенчества – 2021 онлайн. Стюша Тайм:

Телезрители, возможно, тоже голосовали. Спасибо огромное. Расскажи про свой репертуар. Ксения Здрок:

Репертуар у меня в основном патриотический, иногда только на дискотеках можно попсу, так сказать, спеть. В основном это патриотические песни про родину, про офицеров.

Стюша Тайм:

У тебя есть преподаватели или ты сама готовишься? Ксения Здрок:

У меня здесь есть преподаватель, Семуха Полина, она меня готовит к различным концертам и конкурсам. Стюша Тайм:

Ты учишься в Военной академии, получаешь серьезное образование, и тут песни, пляски, конкурсы какие-то. Как ты считаешь, нужно это все в нашем военном образовании в наше время?