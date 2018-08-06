Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»

Новости Беларуси. Разработчики популярной компьютерной игры в танки воссоздали район между площадью Победы и цирком времён 70-х годов. 45 художников 10 месяцев возводили в виртуальности наш Минск. Фотографии и архивные материалы, консультации с историками – все ради реалистичности картинки. Основной замысел создания объемной карты, чтобы игроки популярных во всем мире «танчиков», увидев наш город виртуальный, пожелали бы приехать в Минск реальный. Представитель компании-разработчика игры World of Tanks Илья Фукалов – в студии программы «Большой город».

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