Виртуальная карта Минска в игре World of Tanks: почему разработчики выбрали Минск 70-х?

Новости Беларуси. Разработчики популярной компьютерной игры в танки воссоздали район между площадью Победы и цирком времён 70-х годов. В студии программы «Большой город» – представитель компании-разработчика игры World of Tanks.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

Сама идея возникла еще достаточно давно в 2013 году. Значительная часть разработчиков из Минска, и всем хотелось увековечить свою столицу. Потому что по факту игры, в которых появлялся Минск, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но в 2013 году это закончилось тем, что мы переключили приоритеты для создания других карт, других локаций. Более серьезно к вопросу мы подошли в 2017 году, когда мы запустили производство карты. Мы проработали три прототипа карты. Проработали наиболее удачный, который и выходит в ближайшее время.

Ольга Юруть, СТВ:

Почему в качестве основной локации была выбрана площадь Победы?

Илья Фукалов:

Мы рассматривали три прототипа по введению в игру. Это был район вокзала времен войны, когда не было еще застройки за железной дорогой. Это был район старого города, Оперного театра – излучина Свислочи – тоже мы рассматривали именно военный период. Однако после

мы приняли решение взять именно отрезок от площади Победы до Цирка,

как наиболее интересный с точки зрения визуальной стороны, так и с точки зрения игрового процесса. То есть карта получилась не совсем симметричная, но близкая к симметрии, и наиболее удачно подходила для реализации Минска именно 70-х годов.

Мы думали насчет разных временных промежутков. Мы думали и про довоенный Минск, и военный Минск и, собственно, про послевоенный. Довоенный Минск – наши историки предоставляли материалы – он был очень слабо похож на тот Минск, который мы видим сейчас,

там было очень большое количество деревянных построек, и город не читался,

он был совершенно другим. Военный Минск был очень сильно разрушен. Поэтому мы решили остановиться на послевоенном Минске. Встал вопрос – какой отрезок временной выбрать. И мы решили выбрать год, когда Минск уже приобретал очертания современного города, чтобы показать иностранцам, нашим зарубежным игрокам то, какой у нас город, чтобы у них появилось желание приехать и посмотреть сам город. Привлечь тур-поток, тем более что сейчас для этого есть возможность. И в итоге мы остановились на 70-х годах.

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