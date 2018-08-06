Прямой эфир

Спросили у менеджера World of Tanks, будут ли создаваться карты других городов Беларуси

06 августа 2018 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть ли в планах продолжить воссоздавать другие районы Минска или другие города, расширяя локацию популярных игр, мы спросили в программе «Большой город» у представителя компании-разработчика игры World of Tanks Ильи Фукалова.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:
Если мы будем создавать другие районы, я думаю, обидятся жители других городов. Нам очень многие пишут: «Создайте мой родной город». Поэтому у нас

есть определенные планы по созданию карт других городов.

Но все же минчане будут довольны, я думаю, и этой картой.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»

# Компьютерные игры # общество # Илья Фукалов

Другие новости рубрики

Все новости
«Зарегистрировано 160 миллионов аккаунтов»: кто будет играть в World of Tanks по виртуальному Минску?
06 августа 2018 11:50

«Зарегистрировано 160 миллионов аккаунтов»: кто будет играть в World of Tanks по виртуальному Минску?

Можно ли изучать историю Минска по виртуальной карте в игре World of Tanks?
06 августа 2018 11:48

Можно ли изучать историю Минска по виртуальной карте в игре World of Tanks?

«Город не может быть разрушен»: рассказываем, как создавался сюжет игры World of Tanks по виртуальному Минску
06 августа 2018 11:45

«Город не может быть разрушен»: рассказываем, как создавался сюжет игры World of Tanks по виртуальному Минску