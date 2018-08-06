Спросили у менеджера World of Tanks, будут ли создаваться карты других городов Беларуси

Новости Беларуси. Есть ли в планах продолжить воссоздавать другие районы Минска или другие города, расширяя локацию популярных игр, мы спросили в программе «Большой город» у представителя компании-разработчика игры World of Tanks Ильи Фукалова.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

Если мы будем создавать другие районы, я думаю, обидятся жители других городов. Нам очень многие пишут: «Создайте мой родной город». Поэтому у нас

есть определенные планы по созданию карт других городов.

Но все же минчане будут довольны, я думаю, и этой картой.

Виртуальная карта Минска в World of Tanks. Всё по теме в большом интервью Ильи Фукалова программе «Большой город»