Бесплатная игровая зона: что подготовили World of Tanks ко Дню танкиста и празднику города в Минске?

Новости Беларуси. Когда ожидать выход игры в танки в воссозданных окрестностях белорусской столицы, мы спросили в программе «Большой город» у представителя компании-разработчика игры World of Tanks Ильи Фукалова.

Илья Фукалов, продакт-менеджер Минского центра разработки World of Tanks:

Карта сейчас находится на последних доработках, на тестировании. Мы очень хотим, и очень будем стараться сделать подарок нашим игрокам, всем жителям Минска и гостям столицы ближе ко Дню города.

Ольга Юруть, СТВ:

Ваша компания Wargaming анонсирует, что будет не только ко Дню города презентована виртуальная карта Минска,

но будут еще и массовые мероприятия.

Илья Фукалов:

Как мы уже анонсировали, после Дня города будут мероприятия в честь Дня танкиста, который пройдет в парке Победы 9 сентября.

Мероприятие будет бесплатным, там будет концерт, будет игровая зона.

Это будет, наверное, наиболее открытая игровая зона на пространстве СНГ – там будет 200 компьютеров. Плюс будет закрытая игровая зона по приглашениям на 40 компьютеров. Будет бесплатный концерт, на котором будут выступать «IOWA», «Бумбокс», «Танцы минус», другие исполнители. Помимо этого еще будет множество сюрпризов, которые мы пока не хотим раскрывать.

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